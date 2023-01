ntv berichtet ausführlich aus Davos

TV-News

In wenigen Tagen steigt in der Schweizer Gemeinde einmal mehr das alljährliche Weltwirtschaftsforum.

Die Schweizer Gemeinde Davos zählt rund 11.000 Einwohner, doch zwischen 16. und 20. Januar vergrößert sich die anwesende Bevölkerung um rund 3.000 Menschen, denn das Weltwirtschaftsforum steigt. Erwartet werden wie jedes Jahr Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Der Gipfel steht in diesem Jahr unter dem Motto „Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt“. Auch Fernsehsender werden vor Ort sein. So hat der Nachrichtensender ntv eine umfangreiche Sonderberichterstattung während der kommenden Woche angekündigt.ntv sendet während des Gipfels täglich um 9:10 Uhr und 12:10 Uhr-Ausgabe, bei denen sich die Anchor vor Ort befinden. Aus den Schweizer Bergen informieren Isabelle Körner, Frauke Holzmeier und ntv Wirtschaftschef Ulrich Reitz über die aktuellen Themen des Gipfels und führen Interviews mit Experten aus Politik und Wirtschaft.Im Kölner Studio soll zudem Mary Abdelaziz-Ditzow, Leiterin „Wirtschaft & Innovation“ bei ntv, die Themen von Welthandel über die wirtschaftliche Entwicklung in Europa und der Welt bis hin zu den Herausforderungen für Deutschland einordnen.