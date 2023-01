«Minx» lebt weiter

US-Fernsehen

Die Produktionsfirma Lionsgate hat die Serie bei seinem Network untergebracht.

Nach der überraschenden Absetzung der Serie durch HBO Max wurdevon Starz übernommen. Starz wird nun die kürzlich abgeschlossene zweite Staffel der Comedy-Serie sowie die erste Staffel ausstrahlen. Der Wechsel zum Premium-Kabelsender ist naheliegend, da «Minx» von Lionsgate, der Muttergesellschaft von Starz, produziert wird."Wir waren immer der Meinung, dass diese Serie perfekt zu unserer Marke passt, da wir uns für Geschichten von, über und für Frauen einsetzen", so Jeffrey Hirsch, Präsident und CEO von Starz. "Starz ist stolz darauf, die neue Heimat für diese unglaubliche Serie zu sein, die von der Kritik zu Recht gelobt wurde. Wir freuen uns, Ellen und das talentierte «Minx»-Team auf dem Sender begrüßen zu dürfen und können es kaum erwarten, den leidenschaftlichen Fans die zweite Staffel zu präsentieren."Die erste Staffel von «Minx» wurde im März 2022 auf HBO Max ausgestrahlt, und der Streaming-Dienst verlängerte sie im Mai für eine zweite Staffel. Doch im Dezember hat HBO Max die Serie kurz vor dem Ende der Dreharbeiten zur zweiten Staffel abgesetzt, um die Kosten zu senken, und gleichzeitig die erste Staffel aus dem Programm genommen."Wir sind so stolz auf unsere geliebte Serie «Minx» und freuen uns, dass sie ein wunderbares neues Zuhause auf Starz gefunden hat", so der ausführende Produzent Paul Feig. "Wir freuen uns sehr, dass die Zuschauer Ellen und unsere Darsteller in der Lage sein werden, die fantastische zweite Staffel zu sehen und die erste Staffel erneut zu sehen oder zum ersten Mal zu entdecken, und danken unserem glücklichen Starz."