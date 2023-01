Saweetie taucht in «Bel-Air» bei Peacock auf

US-Fernsehen

Die Produzenten haben drei neue wiederkehrenden Darsteller unter Vertrag genommen.

Rap-Star Saweetie wird einen Gastauftritt in der Premiere der zweite-Staffel bei Peacock haben. Darüber hinaus wurden drei Schauspieler für wiederkehrende Rollen in der Serie besetzt. Brooklyn McLinn («Cloak & Dagger», «Black-ish»), Jazlyn Martin («This Is Us», «All American: Homecoming») und Riele Downs («Darby and The Dead», «Henry Danger») werden in der neuen Staffel der Dramaserie, die auf «The Fresh Prince of Bel-Air» basiert, auftreten.Saweetie wird als sie selbst in der Serie auftreten. Es ist nicht das erste Mal, dass sie auf dem Bildschirm agiert, da sie bereits in mehreren Episoden des «Black-ish»-Spin-offs «Grown-ish» bei Freeform während der dritten Staffel der Serie zu sehen war.Staffel zwei von «Bel-Air» wird am 23. Februar bei Peacock Premiere haben. In der Serie spielen Jabari Banks als Will, Adrian Holmes als Phillip Banks, Cassandra Freeman als Vivian Banks, Olly Sholotan als Carlton Banks, Coco Jones als Hilary Banks, Akira Akbar als Ashley Banks, Jimmy Akingbola als Geoffrey, Jordan L. Jones als Jazz und Simone Joy Jones als Lisa.