«Dave» kehrt im April zurück

US-Fernsehen

Eine fünfteilige Doku-Serie über das Leben von Tupac Shakur wird Mitte April starten.

Während seiner Präsentation auf der Winter 2023 Television Critics Association Press Tour gab FX die Premierentermine für vier seiner kommenden Projekte bekannt. Die Seriekehrt mit zwei Episoden am 5. April zu FX zurück. Während des TCA-Panels der Serie verkündete der Co-Schöpfer und Hauptdarsteller Dave Burd alias Lil Dicky, dass zu den kommenden Gaststars Usher, Demi Lovato, Don Cheadle, Killer Mike, Machine Gun Kelly, Megan Fox, Rick Ross und Travis Barker gehören, die sich alle selbst spielen.wird mit zwei Episoden am 21. April Premiere haben. Die fünfteilige Doku-Serie erforscht das Leben und Vermächtnis von Mutter und Sohn, Afeni und Tupac Shakur. Afeni wurde zum feministischen Liebling der 70er Jahre, eine weibliche Führungspersönlichkeit in der Bewegung inmitten des Macho-Milieus der Black Panther Party.Die zweiteilige Dokuseriewird am 10. März erstmals in voller Länge ausgestrahlt. Wenn man in den 90er Jahren berühmt war und ein Problem hatte, war Anthony Pellicano der Mann, den man engagierte, um es aus der Welt zu schaffen. Hollywoods schmutzigster Privatdetektiv hielt sich nicht an das Gesetz, um die Sünden der Reichen und Mächtigen zu vertuschen.Dokumentarfilmwird am 7. April uraufgeführt. Der als James Dewitt Yancey geborene Detroiter, der als J Dilla bekannt wurde, begann schon als Kind zu rappen und Beats zu produzieren.