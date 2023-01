ABC News bestellt Ashley-Madison-Serie

US-Fernsehen

Das Endprodukt soll demnächst bei Hulu ausgestrahlt werden.

ABC News Studios und Wall to Wall Media kündigen die Produktion einer Hulu-Original-Doku-Serie(Arbeitstitel) an. Die Serie ist ein ausführlicher, mehrteiliger Dokumentarfilm, der den Hack einer Dating-Website für Verheiratete untersucht, der mit einer der schädlichsten und skandalösesten Datenpannen aller Zeiten Schockwellen verursachte.Ashley Madison war eine beliebte Website, auf der sich Millionen potenzieller Ehebrecher auf der ganzen Welt anmeldeten. An einem Juli-Morgen im Jahr 2015, als sich die Mitarbeiter in der Zentrale in Toronto an ihren Computern anmeldeten, wurde eine Nachricht eingeblendet: "Schalten Sie Ashley Madison sofort ab (oder) wir werden alle Kundendaten, Profile, sexuellen Fantasien ... echte Namen und Adressen veröffentlichen."Die Eigentümer von Ashley Madison wollten das Unternehmen mit einem milliardenschweren Börsengang an die Börse bringen, weigerten sich aber, den Forderungen der Hacker, die als Impact Team" bekannt sind, nachzukommen. Dreißig Tage später machte das Impact Team seine Drohungen wahr und veröffentlichte fast 10 Gigabyte an Nutzerdaten im Dark Web - mit katastrophalen Folgen für die Menschen, die sich auf der Website angemeldet hatten: von Selbstmord über Erpressung bis hin zu öffentlicher Schande.