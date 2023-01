NBC verlegt «Found»

US-Fernsehen

Eigentlich sollte die neue Serie am 19. Februar starten. Jetzt kommt das Format erst im Herbst.

Das US-Network NBC verschiebtvon seiner bisherigen Premiere in der Mitte der Saison (19. Februar) auf einen Start im Herbst 2023. Darüber hinaus bestellt der Sender zusätzliche Drehbücher, um sein Engagement für die Serie zu zeigen. Am Sonntagabend werden zunächst zwei Episoden von «Magnum P.I.» eingeplant.Susan Rovner, Vorsitzende, Entertainment Content, NBCUniversal Television and Streaming: "Nachdem wir die ersten paar Episoden von «Found» gesehen hatten, wurde schnell klar, dass unsere Liebe zu dieser Serie mit jedem Schritt des Prozesses weiter gewachsen ist. Unser Ziel ist es immer, die absolut beste Heimat für alle unsere Serien zu finden, und das gilt ganz besonders für eine so wichtige Serie wie diese. Durch die Verlegung in den Herbst können wir unsere Ressourcen, einschließlich Vorlauf und Marketing, besser nutzen und so «Found» auf allen unseren Plattformen einem möglichst großen Publikum zugänglich machen."Davon handelt die Serie: Jedes Jahr werden in den USA mehr als 600.000 Menschen als vermisst gemeldet. Mehr als die Hälfte davon sind farbige Menschen, die das Land zu vergessen scheint. Die PR-Spezialistin Gabi Mosely (Serienstar und Produzentin Shanola Hampton) - die einst selbst zu den Vergessenen gehörte - und ihr Krisenmanagement-Team sorgen nun dafür, dass immer jemand nach den vergessenen Vermissten Ausschau hält. Doch ohne es zu wissen, verbirgt diese Heldin des Alltags ein eigenes, unheimliches Geheimnis.