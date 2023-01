«Impractical Jokers» läuft nun auf zwei Sendern

US-Fernsehen

Das Format von Warner Bros. Discovery füllt gleich zwei Sendeplätze.

Die 10. Staffel von truTVsmit dem Comedy-Trio Brian "Q" Quinn, James "Murr" Murray und Sal Vulcano wird ab Donnerstag, den 9. Februar um 22:00 Uhr auf TBS ausgestrahlt - eine seltene Gelegenheit für neue Zuschauer, die beliebte Serie zu erleben, die in der letzten Staffel 6,1 Millionen Fans anlockte.Eine hochkarätige Gästeliste, darunter der mehrfache Grammy-Gewinner John Mayer, der globale Superstar Post Malone, die Rocklegende Bret Michaels ("Rock of Love"), die mehrfache Grammy und für den Billboard Music Award nominierte Kesha ("Conjuring Kesha"), der 8-fache NBA-All-Star Anthony Davis («Space Jam: A New Legacy») und der Schauspieler Paul Rudd, wird sich der Show anschließen und an peinlichen Wettbewerben und anspruchsvollen Herausforderungen teilnehmen.Julie Taylor, Chief of Content Strategy & Insights, U.S. Networks, sagte: "Die Ausstrahlung von «Impractical Jokers» auf TBS unterstreicht unser Engagement für diese langjährige Serie und erhöht gleichzeitig die Sichtbarkeit und Bekanntheit bei unserem Publikum." Das Comedy-Trio gab die vollständigen Daten ihrer DRIVE DRIVE DRIVE DRIVE DRIVE DRIVE Tour bekannt, die am 2. Februar beginnt. Q, Murr und Sal werden zum ersten Mal seit drei Jahren wieder live dabei sein und den Fans im ganzen Land neue Witze und Videos präsentieren. Die Tournee beginnt in Pittsburgh, PA.