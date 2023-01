Wie erwartet: Pilawa präsentiert «Das 1% Quiz» in Sat.1

TV-News

Im Frühjahr vergleichen 100 Kandidaten ihr Wissen mit dem der Deutschen. Die Produktion startet am Wochenende.

Vor rund fünf Monaten gab die Seven.One Entertainment Group bekannt, dass man sich die Rechte an der britischen Quizshow «The 1% Club» gesichert hatte ( Quotenmeter berichtete ). Nun steht fest, wo die Sendung, die hierzulandegetauft wurde, zu sehen sein wird. BBC Studios Germany wurde von Sat.1 mit der Produktion beauftragt, die am kommenden Samstag, 14. Januar, beginnen soll. Eine Ausstrahlung ist für das Frühjahr geplant.Sat.1 nannte derweil auch den Moderator des Formats: Die Wahl fiel auf Jörg Pilawa, der damit nach seinem Abschied vom NDR und seinem Wechsel zum Bällchensender die nächste Quizshow moderieren darf. Im vergangenen Jahr präsentierte er die Sendungenund, demnächst folgt noch die Moderation von, die am 6. Februar um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird, sowie das «Herzblatt»-Revival. «Quiz für dich» ist darüber hinaus auch für dieses Jahr eingeplant.In «Das 1% Quiz» treten 100 Kandidaten an, um ihre Intelligenz im Vergleich zum durchschnittlichen Wissen der Deutschen zu messen. Vorab werde jede Frage in repräsentativen Umfragen getestet, wie Jörg Pilawa erklärt, der die Show als „eine der stärksten Quizshow-Entwicklungen der letzten Jahrzehnte“ bezeichnete. „Deshalb wissen wir, wieviel Prozent der Deutschen die korrekte Antwort kennen. Unsere 100 Kandidat:innen können sich Schritt für Schritt bis zur Schlussfrage vorkämpfen, die nur ein Prozent der Befragten richtig beantwortet hat", so Pilawa über das Konzept.