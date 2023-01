«Zoey 101»-Fortsetzung kommt

US-Fernsehen

Ein Film mit Jamie Lynn Spears ist derzeit in Arbeit.

Nickelodeon hat mit der Produktion eines-Fortsetzungsfilms begonnen. Jamie Lynn Spears wird in dem Film, der derzeit den Titelträgt, erneut die Rolle der titelgebenden Figur übernehmen. Neben ihr werden Erin Sanders («Quinn Pensky»), Sean Flynn («Chase Matthews»), Matthew Underwood («Logan Reese»), Christopher Massey («Michael Barrett»), Abby Wilde («Stacey Dillsen») und Jack Salvatore («Mark Del Figgalo») aus der Originalversion mitspielen.Basierend auf dem Original-Franchise, das vom ehemaligen Nickelodeon-Produzenten Dan Schneider geschaffen wurde, wird «Zoey 102» die Fans wieder mit den Absolventen der Pacific Coast Academy bekannt machen, die für eine Hochzeit in der Gegenwart wieder zusammenkommen. "Ich bin überglücklich, wieder an der Seite meiner PCA-Familie zu sein und die Geschichte von Zoey und all den Charakteren fortzusetzen, die die Fans kennen und lieben. Als ausführende Produzentin war es eine aufregende Gelegenheit, mit solch unglaublichen Talenten sowie mit Paramount+ und Nickelodeon zusammenzuarbeiten", so Spears in einem Statement.Die ursprüngliche Serie, die von 2005 bis 2008 vier Staffeln lang lief, folgte Zoey Brooks, als sie sich an der Pacific Coast Academy einschrieb, einer Schule, die zuvor nur Jungen besuchen durften. Sie entwickelte sich schnell zu einer der besten Live-Action-Kinderserien des Senders, bevor sie abrupt abgesetzt wurde.