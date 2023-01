«Ghosts» geht in die dritte Staffel

US-Fernsehen

Der Fernsehsender CBS will mehr Geschichten von der Sitcom.

Start frei für Runde drei: Die Single-Camera-Comedybasiert auf dem gleichnamigen Format, das von den BBC Studios vertrieben wird. Die amerikanische Version wird von den CBS Studios in Zusammenarbeit mit Lionsgate Television und dem Produktionsarm der BBC Studios in Los Angeles produziert. Die Serie hat sich seit ihrem Start als unglaublich beliebt erwiesen. In dieser Saison wurde die Serie auf den 20:30-Uhr-Donnerstagssendeplatz von CBS verlegt und erreicht derzeit durchschnittlich 9,2 Millionen Zuschauer pro Folge in den Nielsen Live+7-Quoten. Laut CBS steigt diese Zahl auf 11,5 Millionen in „Live+35“ über alle Plattformen.In der Serie spielen Rose McIver und Utkarsh Ambudkar die Hauptrollen eines Paares, das ein heruntergekommenes Herrenhaus im Norden New Yorks erbt und in ein Bed & Breakfast umwandeln will. Doch nach einer Nahtoderfahrung ist McIvers Figur plötzlich in der Lage, die Geister zu sehen, die das Haus bewohnen. Brandon Scott Jones, Richie Moriarty, Danielle Pinnock, Asher Grodman, Román Zaragoza, Sheila Carrasco, Rebecca Wisocky und Devan Chandler Long spielen die Rollen der Geister."In dieser Staffel haben die ausführenden Produzenten Joe Port, Joe Wiseman und die brillante Besetzung Episoden geliefert, die unsere Erwartungen bei weitem übertroffen haben", sagte Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. "Von der Eröffnung des Woodstone B&B bis hin zu epischen Halloween- und Weihnachtsepisoden haben wir es sehr genossen, unsere «Ghosts» noch besser kennenzulernen. Genau wie unsere Zuschauer lieben wir sie jede Woche mehr und mehr. Da die Serie weiterhin Fans im Fernsehen und im Streaming gewinnt, freuen wir uns, diese rührende und witzige Comedy für eine dritte Staffel zurückzubringen."