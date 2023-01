Sophie Jahn: Die Serie ist komprimierter als das Buch

Interview

Ab Dienstag gibt es in der ZDFmediathek «Riding in the Dark» zu sehen, das auf dem Leben von Sophie Jahn basiert. Quotenmeter hat mit der Buchautorin gesprochen.

Initiiert wurde sie von meinem Management FEM.Sthlm und der Produktionsfirma Jarowskij (beide in Stockholm ansässig). Ich habe früher gebloggt, um auf häusliche Gewalt und das Versagen des Systems aufmerksam zu machen. Für mich war es ein klares JA, als Irene, die Geschäftsführerin von Jarowskij, die Idee vorschlug, eine Serie über mein Leben zu machen. Ich denke, es ist wichtig, dass die Menschen über diese Art von Erfahrungen Bescheid wissen, damit wir daraus lernen und verhindern können, dass so etwas noch einmal passiert.Ich würde sagen, dass die Serie ein faires und relativ reales Bild davon vermittelt, wie es tatsächlich war. Die Serie ist komprimierter als das Buch und zeigt Fragmente meines Lebens. Sie zeigt Ausschnitte aus meiner Kindheit, einschließlich der autoritären Herrschaft meines Vaters, seines gewalttätigen Temperaments und der Angst, die unser Leben durchdrang. Sie enthält auch Einblicke in die Schönheit des Aufwachsens auf einem idyllischen Pferdehof auf dem Lande außerhalb Stockholms. Ein Beispiel für etwas, das ich als Kind nicht erlebt habe, war die Liebe zwischen meinen beiden Eltern. Außerdem habe ich noch zwei Geschwister, was in der Serie nicht beschrieben wurde.Im Großen und Ganzen bin ich jedoch mit dem Ergebnis beider Versionen, Buch und Serie, sehr zufrieden: Sie spiegeln beide wider, wie es war, auf diesem idyllischen Pferdehof außerhalb von Stockholm aufzuwachsen - mit all seiner Dunkelheit und Schönheit.Mein Vater ist vor ein paar Jahren verstorben.Ich erinnere mich an viele schöne Erlebnisse aus meiner Kindheit. Auf einem Pferdehof aufzuwachsen, umgeben von Tieren und Natur, ist für mich eine ideale Erziehung. Die Pferde wurden meine besten Freunde und ich verfolgte täglich meinen Traum, eine professionelle Reiterin zu werden.Außerdem hatte ich einen Vater, der das Abenteuer liebte und für den kein Tag wie der andere war. Er konnte zum Beispiel entscheiden, ob wir in letzter Minute verreisen, Skifahren gehen, auf extravaganten Veranstaltungen landen und mit interessanten Leuten essen gehen. Er mochte es, im Mittelpunkt der Party zu stehen, und das konnte bedeuten, dass wir Kinder ein Teil dessen waren.Ich werde nie vergessen, wie mir meine Eltern mitten in der Nacht mein erstes Pony brachten. Ich schlief in dem Zimmer, das ich mit meiner jüngeren Schwester teilte, als plötzlich die Tür aufging und ein kleines Pony mit meiner Mutter und meinem Vater hereinkam. Ich war ungefähr sieben Jahre alt. Ich weiß noch, wie ich mich aufsetzte und mir die Augen rieb, weil ich es nicht glauben konnte.Das war ein typischer Tag mit meinem Vater.Das ist eine komplexe Frage. Aus meiner Sicht habe ich diesen speziellen Aspekt selbst oft durchdacht und festgestellt, dass ich nur überlebt habe, weil ich mir ständig selbst gesagt und mich daran erinnert habe, dass nicht ich es bin, sondern mein Vater, der schwer gestört ist.Daher ist es elementar, an der eigenen Einstellung zu arbeiten. Sie müssen anfangen, daran zu glauben, dass es Menschen gibt, die Sie lieben und Ihnen helfen wollen. Vielleicht Ihre Familie, vielleicht ein Freund, vielleicht jemand in der Schule oder auf der Arbeit - es gibt Menschen, die sich um Sie sorgen und Ihnen helfen wollen, Ihr Leben zu verbessern.Ein weiterer Aspekt ist, dass Sie andere Möglichkeiten finden, Ihren Gefühlen Luft zu machen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Wenn Sie Freunde haben, denen Sie vertrauen, sprechen Sie mit ihnen darüber, wie Sie sich fühlen und was in Ihrem Leben passiert. Sie können auch ein Tagebuch führen oder Briefe an sich selbst oder an andere schreiben, die ähnliche Situationen durchlebt haben.Suchen Sie sich gute Menschen, die Sie in dieser schwierigen Zeit unterstützen und ermutigen. Vielleicht können Sie es jetzt nicht sehen, aber es gibt viele Menschen, die sich um Sie sorgen!Ein großes Thema, über das wir mehr reden und es an die Oberfläche bringen müssen!Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, in der psychische Probleme und häusliche Gewalt mit viel Scham behaftet sind. Deshalb sprechen wir nicht darüber und so nimmt der Missbrauch weiter seinen Lauf.Auch die Funktionsweise unseres Rechtssystems ist mangelhaft. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mein Vater die Behörden manipulieren und sie zu seinen Gunsten beeinflussen konnte. Das ist ziemlich verdreht. Der Täter sollte für seine Taten zur Rechenschaft gezogen und das Opfer darin unterstützt werden, auf Missstände aufmerksam zu machen.Diese Probleme müssen stärker ins Bewusstsein gerückt werden, damit sich mehr Menschen in dysfunktionalen Beziehungen ermutigt und mutig genug fühlen, aus ihrer derzeitigen Situation herauszutreten.Ich war am Drehbuch beteiligt und hatte einen engen Dialog mit dem Drehbuchautor Ulf Kvensler. Außerdem wurde ich ständig über das Projekt und die Besetzung der Schauspieler informiert.Am Anfang hatten wir Treffen, in denen wir uns einfach hingesetzt haben und ich die Möglichkeit hatte, alles mitzuteilen, was ich mitteilen wollte. Ulf konnte fragen, was immer er wollte, und ich stellte ihm Leute vor, von denen ich glaubte, dass sie eine wichtige Rolle gespielt haben.Außerdem habe ich Ulf und einige aus dem Team mit auf den Hof genommen. Ich wollte ihnen eine visuelle Vorstellung davon vermitteln, wie es dort aussieht und sich anfühlt. Ich habe ihnen jeden Winkel gezeigt und meine Wahrnehmung dessen, was dort tatsächlich passiert ist, mitgeteilt.Ja, das bin ich. Ich wurde 20 Jahre in der Zeit zurückgeworfen, obwohl mir bewusst war, dass es sich um eine Serie handelt, dass es nicht dieselbe Farm ist, dass es nicht dieselben Leute sind, nicht dieselben Pferde. Es ist sehr realistisch, und ich bin beeindruckt, wie sie es geschafft haben, sowohl die dunkle Seite als auch die Schönheit dieser Farm darzustellen.Auch mit der schauspielerischen Darstellung bin ich sehr zufrieden. Jonas Karlsson leistet einen phänomenalen Beitrag, wenn es darum geht, die Komplexität meines Vaters zu verkörpern.Das Ergebnis und die Resonanz sind überwältigend und geben mir die Bestätigung, dass meine Geschichte tatsächlich zu einer besseren Welt beiträgt.