Netflix schickt «Mo» in die letzte Staffel

US-Fernsehen

Die Comedy-Serie mit Mo Amar bekommt eine zweite Runde.

wurde für eine zweite Staffel bei Netflix verlängert, die gleichzeitig die letzte der Serie sein wird. Die Single-Camera-Comedy debütierte auf dem Streaming-Dienst im August 2022. Mo Amer spielt die Hauptrolle in der Serie zusammen mit Teresa Ruiz als Maria, Farah Bseiso als Yusra und Omar Elba als Sameer."Ich bin dankbar, weiterhin eine universelle Geschichte des Kampfes zu erzählen, die sich auf so viele Flüchtlinge und Millionen von unterrepräsentierten Menschen bezieht, die versuchen, auf der ganzen Welt gesehen zu werden, und in der Lage zu sein, die Menschen, die Mo Najjar geliebt und angefeuert haben, mitzunehmen, während wir dieses Kapitel seiner Geschichte abschließen", sagte Mo Amer, Serienstar, Mitschöpfer und ausführender Produzent.Amer spielt in der Serie eine fiktionalisierte Version seiner selbst. In der offiziellen Synopsis heißt es: "Mo Najjar bewegt sich zwischen zwei Kulturen, drei Sprachen und einer Menge Blödsinn als palästinensischer Flüchtling, der nur einen Schritt davon entfernt ist, Asyl in den USA zu erhalten. Seine Familie – einschließlich seiner unverwüstlichen Mutter und seines urkomischen, ungefilterten Bruders – flieht nach Houston, Texas. Mo passt sich geschickt an seine neue Welt an, aber es ist schwer, voranzukommen, wenn man in der Bürokratie gefangen ist."