Primetime-Check

Wie schlug sich eine neue Folge von «Der Bergdoktor»? Und punktete RTL mit einer Bushido-Dokumentation?

Das Erste startete mitin die Primetime, der Kriminalfilm erreichte 8,01 Millionen ab drei Jahren und sicherte 28,6 Prozent. „Canasta“ lieferte 11,9 Prozent bei den jungen Menschen.undverfolgten 3,40 und 2,47 Millionen, die Marktanteile lagen bei 14,6 und 13,1 Prozent. Bei den jungen Leuten wurden 5,5 und 8,9 Prozent gemessen. Unterdessen setzte das ZDF auf, das Format holte 5,72 Millionen. 20,5 Prozent wurden bei allen gemessen und 11,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.startete bei RTL mit 1,21 Millionen Zusehern und 11,6 Prozent in der Zielgruppe,fuhr für Sat.1 nur 0,48 Millionen Zuschauer ein. Teil drei und vier des französischen Krimis sicherte sich miese 2,2 Prozent. Bei Kabel Eins sendete man vor 0,76 Millionen, Peter Giesel holte 4,9 Prozent. Eine neue Ausgabe vonlockte 0,67 Millionen Menschen an, die 6,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen ermöglichten. Eine Wiederholung des Formats schnitt im Anschluss mit 4,7 Prozent ab.ProSieben setzte auf, die Sendung verbuchte 0,66 Millionen Zuschauer und fuhr 5,5 Prozent in der Zielgruppe ein. Der Spielfilmsicherte VOX 1,06 Millionen Zuschauer und generierte starke 9,1 Prozent Marktanteil.