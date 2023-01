Rundschau

Bei Prime Video startet «German Crime Story», Netflix setzte unterdessen «Ginny & Georgia» mit der zweiten Staffel fort.

«German Crime Story: Gefesselt» (seit 13. Januar bei Amazon Prime Video)

«Ginny & Georgia» (Staffel 2 seit 5. Januar bei Netflix)

«Velma» (seit 12. Januar bei HBO Max)

«Copenhagen Cowboy» (seit 5. Januar bei Netflix)

«Break Point» (seit 13. Januar bei Netflix)

Raik Doormann (Oliver Masucci) versetzt den Raum Hamburg Anfang der 80er und 90er Jahre in Angst und Schrecken, denn er entführt, quält und tötet Frauen brutal in seinem eigenen Atombunker. Erst die Opferbetreuerin und spätere Mordkommissarin Nela Langenbeck (Angelina Häntsch) stößt auf Hinweise zu seinen Taten. Doch zu dieser Zeit sind Frauen innerhalb der Polizeibehörde eher als Sekretärinnen statt als Ermittlerinnen angesehen - sie erntete für ihre Ansätze also anfangs Kopfschütteln. Trotz aller Widerstände kommt sie schließlich Doormann und seinen grausamen Taten auf die Spur.Auf Georgia und Ginny warten in ihrem Leben in Wellsbury neue Beziehungen und Herausforderungen – bis sie Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit einholen, die alles bedrohen.Diese turbulente Neuinterpretation der Scooby-Doo-Franchise enthüllt die mysteriösen Ursprünge der Mystery, Inc. aus der Sicht der geliebten bebrillten Detektivin Velma.Eine Frau, die ihr Leben lang als Glücksbringer missbraucht wurde, schwört ihren Peinigern Rache. Ihre mysteriösen übernatürlichen Fähigkeiten dürften dabei mehr als nützlich sein.Verschiedenste Gruppen von Tennisprofis stehen – auf und neben dem Platz – während einer unerbittlichen Wettkampfsaison im Mittelpunkt dieser Dokureihe.