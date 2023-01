«Unser Lied für Liverpool» wird im März gekürt

TV-News

Der deutsche ESC-Vorentscheid wird live im Ersten zu sehen sein – aber erst am späten Freitagabend.

Am 13. Mai findet in der englischen Arbeiter- und Musik-Stadt Liverpool der diesjährigestatt. Selbstverständlich schickt auch Deutschland wieder eine Delegation zum Musikwettbewerb, die eigentlich nur besser abschneiden kann als ihr Vorgänger. Wer auf der größten Bühne Europas stehen darf, entscheidet sich am 3. März bei deutschen ESC-VorentscheidDas Erste zeigt die Showdiesmal um 22:20 Uhr live im Fernsehen. Die von Barbara Schöneberger moderierte Sendung wird in den MMC Studios in Köln produziert. Die Show ist zudem live auf eurovision.de und in der ARD-Mediathek zu sehen. Beide zeigen bereits ab 21.20 Uhr live aus Köln auch das Warm-Up für die Show. Die Plattform TikTok wird den Vorentscheid mit Backstage-Videos begleiten.Die Acts für den Vorentscheid sucht die ESC-Redaktion im NDR aus allen Bewerbungen aus. Zu diesem Team gehören beratend auch Experten aus der Musikbranche, der deutschen ESC-Delegation, der internationalen ESC-Welt sowie der ARD-Popradios. Wie viele Musik-Acts dabei sind, ist derzeit noch offen. Wer sich über TikTok beworben hat und das dort stattfindende Voting für sich entscheidet, ist direkt beim Vorentscheid dabei. Das Voting beginnt am 27. Januar. Das Ergebnis verkündet eurovision.de am 4. Februar um 18:00 Uhr live.