Bushido wird allmählich zum Soap-Star

Quotennews

RTL begann am Donnerstag mit der zweiten Doku-Reihe des Rappers.

Eigentlich verdient Anis Mohamed Youssef Ferchichi, auch bekannt als Bushido, sein Geld als Rapper. Doch mit seiner Frau Anna-Maria – der Schwester von Musikerin Sarah Connor – ist er bereits mehrfach vor die Kamera getreten. Auchist von Peter Rossberg inszeniert. Die letzte Doku der beiden, die am 10. November 2022 lief, holte gute 13,3 Prozent Marktanteil.In «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer»-Manier (VOX) begleitete Rossberg Bushido und Anna Maria dabei, wie das Paar mit ihren neun Kindern in das Luxus-Emirat Dubai auswanderte. Sie freuten sich auf einen Neuanfang und ein Leben in Freiheit. 1,21 Millionen Menschen sahen, wie sich die Familie auch weiterhin für RTL filmen ließ. Der Gesamtmarktanteil belief sich auf 4,5 Prozent. Bei den Umworbenen standen gute 11,6 Prozent auf dem Papier, die Reichweite betrug 0,64 Millionen.sicherte sich zwischen 22.15 und 22.35 Uhr 1,01 Millionen Zuschauer und fuhr 5,1 Prozent Marktanteil ein, bei den Umworbenen wurden 0,49 Millionen und 11,7 Prozent gezählt.rundete den Fernsehabend ab. Die Reportage, die fünf Rentner begleitete, holte 0,95 Millionen Zuschauer und 6,7 Prozent. Vor der Kamera standen unter anderen Anita und Jürgen, die in die Türkei auswanderten. Die Geschichte der 68-Jährigen und dem 69-Jährigen wollten 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährige sehen, der Marktanteil belief sich auf 9,1 Prozent.