0,76 Millionen sehen Peter Giesel

Quotennews

«Achtung Abzocke» war in dieser Woche aktuell. Danach funktionierte auch das «K1 Magazin».

Ab der kommenden Woche dürfen sich die Fernsehzuschauer auf neue Ausgaben von «Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf!» freuen, am gestrigen Donnerstag lief hingegen eine Ausgabe von, die von Peter Giesel moderiert wurde. Diese, die von 0,76 Millionen Menschen verfolgt wurde, bekam den Beinamen „aktuell“, weil man sich mit Geschädigten von Online-Shops zum Thema Holzpellets auseinandersetzte und auch noch über ein E-Auto berichtete, das seit 15 Monaten ausgeliefert werden sollte. Die 120-minütige Sendung faszinierte 2,9 Prozent der Zuschauer. 0,27 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt, der Marktanteil belief sich auf gute 4,9 Prozent.Im Anschluss ging es mitweiter. Die Sendung hielt an Peter Giesel fest und machte mit ihm einen Secondhand-Möbel-Test. Dieser erreichte 0,58 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und sicherte sich 3,4 Prozent. Winter-Outdoor-Spaß-Berichte über Skispringen bis zu Ice-Rafting und eine Sauna-Anleitung fuhren 0,22 Millionen junge Menschen ein, der Marktanteil wurde mit 6,2 Prozent beziffert.Während «First Dates» (0,98 Mio.) und «Das perfekte Dinner» (1,43 Mio.) bei VOX derzeit tolle Reichweiten einfahren, muss Kabel Eins am Vorabend kleinere Brötchen backen.ging in Offenburg mit Bikehunter Daniel Marinello gestohlenen Fahrrädern nach. 0,49 Millionen Menschen waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 2,1 Prozent. Wie zwei Polizisten zu einem Auffahrunfall gerufen wurden, sahen 0,15 Millionen junge Menschen, der Marktanteil lag bei 3,3 Prozent.