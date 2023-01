Nelufar Hedayat: Wir erhalten die Vorteile der Kernfusion jeden Tag

Interview

Bei Rakuten.TV ist die neue Doku-Reihe «Fast Forward» zu sehen, die Lösungen auf Probleme der Menschheit finden will.

Es ist ein Konzept, bei dem die Produzenten von «Fast Forward» und ich schon lange darüber nachgedachten. Wir verfolgten unterschiedliche Wege, die zu dieser wunderbaren Serie geführt haben. «Fast Forward» ist eine Sendung über den Übergang des technologischen Fortschritts und seine Überschneidung mit uns. Das heißt, die Menschheit ist etwas, mit dem ich mich schon eine Weile beschäftige, und die Möglichkeit, an der Serie mitzuarbeiten, nun ja... Ich würde es nicht ablehnen.Ich habe mich schon zwei Jahre lang mit der Produktion einer Serie beschäftigt, bevor wir offiziell mit der Arbeit daran begonnen haben. Ich habe großen Respekt vor Santi und Jean-Marc und erinnere mich noch gut an unser erstes Gespräch vor Jahren, bei dem wir tief in alle Aspekte des Formats eingetaucht sind und die Themen damals wirklich entstanden sind. Es war einfach, die Themen auszuwählen, Beispiele zu finden und Zugang zu bekommen, um sie zu filmen. Das ist die Meisterleistung, die das Produktionsteam vollbracht hat, und das ist die Schönheit, die man auf dem Bildschirm sieht, wenn man sich eine so faszinierend gedrehte, aber auch inhaltlich fokussierte Serie wie «Fast Forward» ansieht.Nein, es hat nichts an meiner Ansicht geändert, dass Wissenschaft ein schrittweiser Prozess ist, der auf früheren Fortschritten aufbaut. Auch der Satz, dass wir auf den Schultern von Giganten stehen, ist hier unglaublich treffend. Die Kernfusion selbst ist etwas, das im Universum so häufig vorkommt, dass es kaum überrascht, wenn es überhaupt stattfindet. Tatsächlich erhalten wir die Vorteile der Kernfusion jeden Tag, wenn die Sonne aufgeht, und warten wieder darauf, wenn die Sonne untergeht. Ich denke, die Frage, die Sie stellen, bezieht sich eher darauf, was passiert, wenn der Mensch mit der Physik interagiert. Das ist eine tiefgründige Frage, aber ich bin Optimist und glaube fest daran, dass die Nutzung von Möglichkeiten mit klaren Grenzen nicht von unseren Ängsten diktiert werden sollte, sondern ich hoffe auf eine bessere Zukunft.Es ist wichtig, das Konzept der Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie von ihrer aktuellen Umsetzung zu trennen. Aufgrund des Timings wurde entschieden, dass nachdem wir die Episode gemacht haben, der Kryptowährungsmarkt, der von Spekulationen, Hedgefonds und Investmentvehikeln betrieben wird, kollektiv das Projekt der Blockchain und Kryptowährungen scheitern ließ, und wir hatten es mit einem der größten Crashs in der Geschichte des Unterfangens zu tun. "Handelsobjekte" scheint hier das richtige Wort zu sein.Vor allem im technologischen Bereich und mit dem Voranschreiten von ChatGPT ist es klar, dass KI nicht nur unsere Welt verändern wird, wenn es um Organisationssysteme geht, sondern auch die kreativen Künste. Wenn wir erst einmal ein KI-System haben, das so weit fortgeschritten ist, dass es uns einen Spiegel vorhalten kann, wird die Menschheit zum ersten Mal mit etwas in Berührung kommen, das in der Lage ist, an sie zurückzudenken. Wenn er so wäre wie Deutschland, Großbritannien, dann sollte die ganze Welt darüber nachdenken, wie wir das nutzen und zum Wohle der Menschheit einsetzen wollen.«The Traffickers» ist eine Dokumentarserie, die sich mit der illegalen Untergrundwelt des Handels mit Gegenständen und sogar Menschen auf der ganzen Welt beschäftigt. Für diese Serie habe ich 18 Monate gebraucht, um sie zu machen. Wir sind in viele Länder gereist, um genau herauszufinden, wie die illegale Welt neben den vielen Stunden, die sie in Anspruch nimmt, funktioniert. Es ist eine großartige Serie, in die man eintauchen kann, wenn man schnellen, knallharten investigativen Journalismus sucht. Ich liebe es, sie zu machen und würde gerne eine zweite Serie machen. «Food Exposed» mit Nelufar Hedayat ist meine zweite Serie, in der ich versuche zu verstehen, wie die Lebensmittel, die wir essen, die Welt, in der wir leben, formen und auf welche Weise wir darüber belogen werden. Einige der Dinge, die in «Food Exposed» behandelt werden, waren wirklich schockierend und augenöffnend und haben alles ins rechte Licht gerückt.Morgan ist nicht nur ein Talent auf dem Bildschirm, sondern auch für seine Produktion. Seine Firma ist «The Story of God» verantwortlich, und ich muss sagen, dass es eine der schönsten Erfahrungen meiner Karriere war, von einer solchen Produktion und mit einem solchen Talent zu lernen. «The Story of God» erinnert mich sehr an «Fast Forward», weil wir uns letztlich die größten Fragen stellen, die man sich vorstellen kann: Wer sind wir? Warum sind wir hier? Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Wie können wir mit dem Göttlichen in Verbindung treten und welche Technologie und welcher menschliche Fortschritt kann uns dorthin bringen?Ich arbeite viel mit den Vereinten Nationen zusammen, insbesondere mit dem UNHCR. Ich bin ein Flüchtling aus Afghanistan, einem Land, das von frauenfeindlichen Gruppen regiert wird, die Frauen als Untermenschen betrachten. Es ist wichtig, dass Frauen wie ich und andere im Bereich des Stammes und des Journalismus sichtbarer werden und dafür einstehen, dass wir einen Beitrag zur Gesellschaft leisten können. Die afghanischen Frauen sind Teil der afghanischen Gesellschaft, wenn man sie nicht teilhaben lässt. Das ist nicht nur grausam und unmenschlich, sondern hemmt auch die Kreativität, die ein Land braucht, um zu gedeihen.Das ist so, als ob man sagen würde, ob man seine Platte im Radio auf Spotify hören möchte. Ich möchte, dass jeder meine Inhalte genießen kann, und ich bin jedes Mal zutiefst bescheiden, wenn mir jemand seine Aufmerksamkeit schenkt. Es ist eine Ehre, dass Menschen meine Arbeit sehen, und ich weiß, dass jedes Mitglied des Teams genauso empfindet.