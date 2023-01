5 von 10: Sky zeigt Action-Serie «Drift» im Februar

TV-News

Zunächst erscheinen fünf Folgen von der Produktion aus dem Hause Action Concept. Die restlichen Episoden sollen im weiteren Verlauf des Jahres debütieren.

Vor acht Monaten unter dem Arbeitstitel «Autobahn» und für Ende des vergangenen Jahres angekündigt, hat das Sky Original aus dem Hause Action Concept mitund dem 24. Februar 2023 eine Heimat gefunden. Zunächst werden von den insgesamt zehn Episoden fünf Folgen immer freitags bei Sky ausgestrahlt. Auf dem Streamindienst WOW erscheinen alle fünf Folgen auf einen Schlag. Die weiteren Episoden sind für den Herbst geplant.Die Hauptrollen spielen Ken Duken als Ali Zeller und Fabian Busch als dessen gegensätzlicher Partner Leo Zeller. Sie sind selten einer Meinung, denken völlig verschieden – und doch verbindet die Brüder ihre gemeinsame Kindheit und ihr Beruf: Ali arbeitet beim Kommissariat für Operative Maßnahmen in München, Leo ist interner Ermittler beim LKA in Leipzig. Nach einer desaströs endenden Polizeiaktion geraten die Geschwister, die jahrzehntelang nichts miteinander zu tun haben wollten, ins Zentrum einer internationalen Verschwörung – und sind gezwungen im Team zu arbeiten. Dabei erweist sich ein lange verdrängter Familienkonflikt als ebenso große Herausforderung wie die Entschlossenheit ihrer Gegner: eine Organisation, deren Einfluss sogar weit in die Polizeibehörde hineinreicht. Niemandem ist zu trauen, selbst Alis Freundin, die Rechtsanwältin Maryam Soltani (Mona Pirzad), scheint gegen Ali Partei zu ergreifen. So sind die Brüder auf sich allein gestellt.Neben Duken, Busch und Pirzad sind in weiteren Rollen unter anderem Nikola Kastner, Angelina Häntsch, Daniel Lommatzsch, Petra Morzé, Yoran Leicher, Xenia Tiling und Liam Mockridge zu sehen. Produziert wurde die Serie von Heiko Schmidt von Action Concept in Zusammenarbeit mit Sky Studios. Regie führten Tim Trachte (Folgen 1-5) und Ngo The Chau (Folgen 6-10) nach Drehbüchern von Andreas Brune, Sven Frauenhoff, Markus M. Pajtler, Oskar Sulowski, Daniela Baumgärtl und Thomas André Szabó. Executive Producer seitens Action Concept ist Daniel van den Berg. Für Sky Deutschland zeichnen verantwortlich Andreas Perzl als Executive Producer sowie Florian Handler als Junior Executive Producer.