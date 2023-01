NBCU fusioniert Forschung mit Data Science

Köpfe

Das Unternehmen setzt dabei auf die Dienste von Will Gonzalez.

NBCUniversal führt seine Forschungs- und Data-Science-Aktivitäten über alle Fernseh- und Streaming-Plattformen hinweg unter dem Executive Vice President und Chief Data Officer von Peacock , Will Gonzalez, zusammen, der in dieser neu geschaffenen Position seine Aufsicht über diese Bereiche ausweiten wird.Die Teams, die Gonzalez unterstellt sind, umfassen die Bereiche angewandte Analytik, Data Engineering und Data Science, die bei den Unterhaltungssendern von NBCU – darunter NBC, USA Network, Bravo, E!, Syfy und Oxygen – sowie bei NBC Sports und Telemundo tätig sind. Gonzalez wird auch weiterhin seine derzeitigen Teams für Entscheidungswissenschaften und Consumer Insights innerhalb von DTC beaufsichtigen."Bei so vielen Inhalten, die über unsere Netzwerke und Peacock verteilt sind, wird uns dieses integrierte Team ermöglichen, unser Publikum über alle Plattformen hinweg besser zu verstehen, die Ressourcen innerhalb des Portfolios leichter zu nutzen und letztlich die Entscheidungsfindung in allen Bereichen unseres Geschäfts auf höchstem Niveau zu unterstützen", schrieb der Vorsitzende von NBCU Television and Streaming, Mark Lazarus, in einem Memo an die Mitarbeiter, in dem er Gonzalez' Beförderung und die anschließende Umstrukturierung am Mittwoch bekannt gab.