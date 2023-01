«TV Total» startet mit neuem Schwung ins Jahr 2023

Quotennews

Auch «Zervakis & Opdenhövel. Live» kehrte zurück und hielt das gute Niveau, mit dem man sich zuletzt verabschiedet hatte, zumindest zum Teil aufrecht.



kehrte nach einer Woche Pause über den Jahreswechsel wieder an den gewohnten Programmplatz zurück. Das alte Jahr hatte man mit 1,02 Millionen Fernsehenden und guten 3,8 Prozent Marktanteil abgeschlossen. Auch die 0,53 Millionen Jüngeren hatten sich mit 8,9 Prozent knapp über den Senderschnitt geschoben. Mit 1,38 Millionen Zuschauern war nun zum Start ins neue Jahr eine deutliche Steigerung möglich. Auch der Marktanteil legte so einen deutlichen Sprung auf hohe 5,1 Prozent hin. Die 0,80 Millionen Umworbenen gewannen sogar fünf Prozentpunkte dazu, so dass sich ProSieben nun wieder über eine starke Quote von 13,9 Prozent freuen durfte.Im Anschluss kehrtezurück ins Programm. Den Auftakt musste Matthias Opdenhövel gestern jedoch allein bewältigen, denn Linda Zervakis fiel kurzfristig wegen eines Gerstenkorns im Auge aus. Im November hatte sich das Format mit den besten Werten seit langem in die Winterpause verabschiedet. Die 0,75 Millionen Interessenten hatten für passable 3,1 Prozent Marktanteil gesorgt, während 0,50 Millionen Werberelevante mit 8,7 Prozent Marktanteil die zweitbeste Quote überhaupt eingefahren hatten.Auf dem Gesamtmarkt machte das Format recht ähnlich weiter, wie es sich zuletzt verabschiedet hatte. Mit 0,97 Millionen Zuschauern kam der Sender hier auf einen annehmbaren Marktanteil von 3,0 Prozent. Das jüngere Publikum verkleinerte sich auf 0,39 Millionen Menschen, was noch für eine passable Quote von 7,5 Prozent reichte. Insgesamt war der Neustart somit aber um einiges erfolgreicher, als sich die Sendung zumeist im vergangenen Jahr präsentiert hatte.