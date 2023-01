Nexstar verlängert «All American»

US-Fernsehen

Die Produktion bekommt eine sechste Staffel. Der Schritt kommt wirklich überraschend.

hat eine vorzeitige Verlängerung für Staffel sechs bei The CW erhalten. "In den letzten fünf Staffeln hat sich «All American» als eines der Rekord-CW-Flaggschiffe etabliert", sagte Brad Schwartz, President of Entertainment bei The CW. "«All American» ist nicht nur die jüngste Serie des Senders, sondern auch die leistungsstärkste, wenn man alle unsere Plattformen kombiniert. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Showrunner Nkechi Okoro Carroll, Greg Berlanti, Sarah Schechter, dem gesamten Kreativteam und der unglaublichen Besetzung für eine weitere Staffel des fesselnden Familiendramas."Die Dramaserie folgt Spencer James (Daniel Ezra), einem High-School-Football-Star aus South L.A., der rekrutiert wird, um für die Beverly Hills High zu spielen. Zur Besetzung gehören außerdem Taye Diggs, Monet Mazur, Samantha Logan, Cody Christian, Bre-Z, Hunter Clowdus, Michael Evans Behling und Greta Onieogou. Die fünfte Staffel wurde im Oktober erstmals ausgestrahlt und wird am 23. Januar mit der Midseason-Premiere zurückkehren.Die Serie ist vom Leben des ehemaligen NFL-Spielers Spencer Paysinger inspiriert. Er wurde von April Blair entwickelt. Nkechi Okoro Carroll, Greg Berlanti, Sarah Schechter, John A. Norris, Jameal Turner, Mike Herro und David Strauss fungieren als ausführende Produzenten. Die Serie wird von Berlanti Productions in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television und CBS Studios produziert.