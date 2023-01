Nach 2 Staffeln: Sat.1 hat genug von «Unsere kleine Farm»

TV-News

Am kommenden Samstag verabschiedet sich die Kult-Serie aus den 70ern, danach sollen die Scripted Realitys «Auf Streife – Die Spezialisten» und «K11 – Die neuen Fälle» auf Quotenjagd gehen.

Die Sendestrategie von Sat.1 erschließt sich Beobachtern nicht immer. Anfang Dezember startete der Bällchensender mit der Ausstrahlung der Kult-Reihe. Statt auf eine moderate und zuschauerfreundliche Dosierung zu setzen, zeigte man samstags zwischen 5:51 und 19:56 Uhr 13 Folgen am Stück. Eine Woche später folgten zwölf weitere Episoden, sodass die erste Staffel an nur zwei Sendetagen absolviert war.Auch im neuen Jahr setzte Sat.1 auf den Stoff und konnte mit dem ersten Teil der zweiten Staffel den Aufwärtstrend auf dem Quotenmarkt fortsetzen. Sahen am 10. Dezember durchschnittlich 0,31 Millionen Menschen zu, stieg der Wert am 7. Januar auf 0,49 Millionen Menschen. In der Zielgruppe verbesserte sich das Durchschnittsergebnis von mageren 4,1 auf annehmbare 6,0 Prozent. In der Spitze waren sogar bis zu 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin.Trotz des signifikanten Aufwärtstrends hat Sat.1 offenbar genug von «Unsere kleine Farm» und beendet nach dem kommenden Samstag, 14. Januar, die Ausstrahlung. Dann ist auch die zweite von insgesamt neun Staffeln beendet. Doch damit ist das Kuriositäten-Kabinett namens Sat.1-Programmplanung noch nicht abgeschlossen. Denn ab dem 21. Januar übernehmen am Samstag die beiden Scripted Realitys(ab 5:20 Uhr insgesamt sieben Folgen) und(ab 11:55 Uhr insgesamt 16 Folgen). Zu welchem Zweck man auf diese Hochdosierung setzt, ist nicht klar. Zum einen möchte sich der Sender von den Scripted Realitys mit dem Start vonam 27. Februar loseisen und zum anderen hat das Unternehmen beim hauseigenen Streamingdienst Joyn zuletzt zahlreiche FAST-Channels gestartet, darunter auch einen für «K11» ( Quotenmeter berichtete ).