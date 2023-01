Termin steht: «Volles Haus!» startet Ende Februar

TV-News

Neben einem täglichen VIP-Teil wird auch Britt Hagedorns Talkshow in das dreistündige Nachmittagsprogramm integriert.

Lange hat Sat.1 mit, dem selbsterklärten „Paradigmenwechsel“ am Nachmittag, Zeit gelassen, nun steht ein Premierendatum fest: Jasmin Wagner und Jochen Schropp präsentieren ab Montag, 27. Februar, täglich ab 16:00 Uhr live die dreistündige Nachmittagssendung. Das Moderatoren-Duo soll mit dem Publikum jeden Tag besprechen und in ihrem Wohnzimmer Gäste zum offenen und ehrlichen Gespräch begrüßen.Teil der Sendung wird auch die VIP-Showsein, in der die Zuschauer tagtäglich mit den neuesten Promi-News versorgt werden sollen. Außerdem sind verschiedene Doku-Soaps geplant, in denen Alltagshelden in ihrem Leben begleitet werden. Unter anderem wurden bereits Pläne bekannt, dass die «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin Lieselotte Reznicek beim Daten abgelichtet wurde ( Quotenmeter berichtete ).Darüber hinaus hat sich Sat.1 dazu entschieden,ebenfalls in «Volles Haus!» zu integrieren. Dies war auch ursprünglich so geplant, doch im Oktober zog man das Comeback von Britt Hagedorn im Nachmittagsprogramm vor. Seither läuft es für die Talkshow aus Quotensicht eher schlecht als recht, weswegen die Sendung bereits mehrfach im Programmplan verschoben wurde. Wie der genaue Ablauf bei «Volles Haus!» sein wird, ließ Sat.1 unterdessen offen. Zunächst wurden neben Schropp und Wagner auch keine weiteren Moderatoren genannt. Angesichts einer täglichen, dreistündigen Live-Sendung ist dies sicherlich eine Mammutaufgabe für die beiden.Jochen Schropp freut sich auf den Start: „Jasmin und ich möchten «Volles Haus!» zu einem verlässlichen Ort machen, an dem sich unsere Zuschauer:innen täglich vom Alltag erholen und mit Spaß in den Feierabend starten. Die wichtigsten Nachrichten des Tages, aber auch die spannendsten Promi-News in «Bunte – live». Dazu eine ganze Menge Unterhaltung – der perfekte Nachmittag eben. Der 27. Februar kann kommen!“Jasmin Wagner fügt an: „Ich bin zwar gerade erst Mama geworden, aber für den Einzug in unser «Volles Haus!» habe ich meine sieben Sachen schon lange parat! Jochen und ich machen «Volles Haus!» zu unserem zweiten Zuhause. Dieses Wohlfühlgefühl möchten wir ab der ersten Ausgabe mit unseren Zuschauer:innen teilen.“