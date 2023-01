«Grown-ish» bekommt eine sechste Staffel

US-Fernsehen

Craig Doyle ist zum Showrunner der Freeform-Serie befördert worden.

Die Sitcomwurde für Staffel sechs bei Freeform verlängert. Craig Doyle wird als Showrunner für die neue Staffel einspringen. Doyle tritt als Showrunner des «Black-ish»-Spin-offs an die Stelle des Teams von Zakiyyah Alexander und Courtney Lilly, die als Co-Showrunner der Serie in die fünfte und aktuelle Staffel gehen. Doyle ist seit Beginn der Serie dabei, zunächst als Co-Executive Producer, bevor er in Staffel zwei zum Executive Producer aufstieg. Zu seinen weiteren Referenzen gehören «Black-ish», «The Great Indoors», «Undateable» und «Family Tools».«Grown-ish» kehrt für die zweite Hälfte seiner fünften Staffel am 18. Januar um 22:30 Uhr zurück und wird am nächsten Tag auf Hulu gestreamt. Ursprünglich konzentrierte sich die Serie auf Yara Shahidis Charakter Zoey Johnson, doch in der fünften Staffel stieß «Black-ish»-Kollege Marcus Scribner zur Serie und übernahm die Rolle von Andre Johnson Jr., den die Serie nun in seinem ersten Jahr an der Cal U. begleitet. Neben Shahidi und Scribner spielen in der Serie auch Trevor Jackson, Diggy Simmons und Daniella Perkins mit.Der «Black-ish»-Schöpfer Kenya Barris hat die Serie zusammen mit Larry Wilmore entwickelt. Barris fungiert als ausführender Produzent zusammen mit Alexander, Lilly, Doyle, Shahidi, Anthony Anderson, Laurence Fishburne, Helen Sugland, E. Brian Dobbins und Michael Petok. ABC Signature ist das Studio.