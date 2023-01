RTL zeigt ersten «Dünentod» schon im Januar

TV-News

Ursprünglich waren die beiden «Nordsee-Krimis» mit Hendry Duryn im Februar eingeplant. Nun zieht RTL die Ausstrahlung um zwei Wochen vor.

Mitte Dezember hatte RTL seine neue Krimi-Reihenoch für den 14. und 21. Februar angekündigt (Quotenmeter berichtete), doch offenbar möchte man nach dem geglückten Comeback vonmit 12,2 Prozent in der Zielgruppe am gestrigen Dienstag die Gunst der Stunde nutzen. Zwar sind in den kommenden beiden Wochen zwei weitere Filme der Autobahnpolizei mit Erdoğan Atalay und Pia Stutzenstein geplant, doch direkt danach treten Hendry Duryn und Pia-Micaela Barucki ihren Dienst an.Bereits am 31. Januar feiert «Dünentod» um 20:15 Uhr seine Premiere. Im ersten 90-Minüter „Das Grab am Strand“ (Romanvorlage: "Dünengrab" von Sven Koch) gehen sie als Mordermittler Tjark Wolf und Polizeichefin Femke Folkmer einer grausigen Mordserie an der friesischen Nordseeküste nach und kämpfen dabei nicht nur mit den dunklen Abgründen des Küstenortes, sondern auch mit den eigenen. Am 07. Februar folgt ein weiterer mit „Tödliche Falle“ (Romanvorlage: "Dünentod") ein weiterer Einsatz für Tjark und Femke: Darin versuchen sie, eine bevorstehende Katastrophe durch einen auf Rache sinnenden Unbekannten zu verhindern. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, doch die scheint abzulaufen.Basierend auf Romanvorlagen von Sven Koch produzierte MadeFor von März bis Mai 2022 an der Nordseeküste und in Berlin die beiden Spielfilme. Auf RTL+ stehen beide Episoden eine Woche vor TV-Ausstrahlung zum Streamen bereit.