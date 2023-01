Sat.1 plant «Die Pyramide», «Herzblatt» und «Jeopardy!» montags ein

TV-News

Jörg Pilawa und Ruth Moschner werden die „Sat.1 Kult-Show-Wochen“ moderieren.

In den kommenden Wochen sind am Montagabend im Sat.1-Programm noch Filme wie «Rate your Date» ► oder «Abi '97 - Gefühlt wie damals» eingeplant, doch im Februar ändert sich das. Dann setzt der Bällchensender auf Neuauflagen zahlreicher Kultshows. Den Anfang macht am 6. Februar der von Jörg Pilawa moderierte Reboot von. Simone Thomalla, Ruth Moschner, Tom Beck und Bastian Bielendorfer versuchen, ihrem Teampartner Begriffe mit Worten und Gesten in kürzester Zeit zu erklären. Das Duo mit den meisten Punkten darf am Ende jeder Runde die Pyramide spielen und damit Geld sammeln – insgesamt bis zu 22.000 Euro.Eine Woche später ist ebenfalls Jörg Pilawa zu sehen, dann aber als Moderator von, eine Neuauflage der zwischen 1987 und 2005 produzierten Kuppelsendung. Aus namensrechtlichen Gründen findet sich der ursprüngliche Titel der Sendung aber nur im «Dating Game»-Beinamen „Wer soll dein Herzblatt sein?“ wieder. Wie vor 20 Jahren lässt Jörg Pilawa vier Singles die jeweils drei Date-Anwärter mit Fragen löchern, ehe Susi mit ihrer unverkennbaren Stimme eine pointierte Zusammenfassung darbietet.Den Abschluss der „Sat.1 Kult-Show-Wochen“, wie es der Sender selbst nennt, bildet dann das Comeback vonam 20. Februar, das von Ruth Moschner moderiert wird. In drei Vorauswahl-Runden und einem Finale quizzen neun Spieler um den Titel des Rate-Stars des Abends, der bis zu 50.000 Euro gewinnen kann. Alle drei Shows werden von Noisy Pictures produziert.„Es ist unglaublich: Man steht im Studio, hört die Musik von damals und hat sofort wieder die Bilder vor Augen. Oder dieser Satz, 'Hier ist dein Herzblatt', und die Wand fährt zurück. Das kennt jeder. Das ist es, was eine Kult-Show für mich ausmacht. Damals war Fernsehen ein Event. Und dieses Event spürst du in diesem Moment wieder, wenn du im Studio stehst“, freut sich Jörg Pilawa auf die Show-Comebacks.Ruth Moschner ist ebenfalls voller Vorfreude: „Die Sat.1 Kult-Shows sind ein bisschen so, als würde man das Lieblingsessen aus der Kindheit zubereitet bekommen. Es gibt einem Sicherheit, man kennt es, sieht es aber natürlich im aktuellen Alter dennoch mit anderen Augen. Als hätte man eine Verabredung mit Vorfreude, Frotteepyjama und Hobbykeller.“Wann es zur ebenfalls geplanten Neuauflage vonkommt, steht derweil noch nicht fest. Sat.1 hielt sich zuletzt mit einer Prognose bedeckt und rechnet nicht mit einer Ausstrahlung in diesem Jahr, sondern 2024.