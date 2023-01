Quotencheck

Die japanische Anime-Serie war im ProSieben-Maxx-Programm nicht wirklich gefragt.

Bereits im Jahr 2008 warf Tadatoshi Fujimaki eine 30-teilige Manga-Serie auf den Markt, die in Japan von Weekly Shönen Jump vertrieben wurde. Noch während das Heft erschien, hat sich das Produktionsunternehmen Production I.G entschlossen, die Geschichte als Serie zu adaptieren. Insgesamt sind drei Staffeln mit jeweils 25 Folgen bei MBS gelaufen. Im April 2021 feierte die Sendung bei ProSieben Maxx Premiere.«Kuroko's Basketball» ist im heutigen Japan angesiedelt und handelt von einem Basketballteam, das mit außergewöhnlichen Spielern besetzt ist. Diese gingen auf unterschiedliche High-Schools und machten dort Karriere, nur Kuroko konnte nie mit seinen Mitspielern gleichziehen. Der Start der Wiederholungen zog am 12. Oktober 2022 nur 0,05 Millionen Fernsehzuschauer an, die Sendung um 18.00 Uhr kam gerade einmal auf einen Marktanteil von 0,4 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern erzielte das Format 0,04 Millionen und 1,4 Prozent.Einen Tag später kam auch die 17.35-Uhr-Ausstrahlung hinzu, die mit 0,03 Millionen Zusehern ebenfalls keine Bäume ausriss. Der erste Tag der Doppelfolge sicherte sich nur jeweils 0,8 Prozent. Immerhin lief es in den darauffolgenden Tagen mit bis zu 0,06 Millionen Zuschauern und 1,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe deutlich besser.Doch Bäume riss «Kuroko's Basketball» nicht wirklich heraus. Die Folgen 18 und 19, die am 26. Oktober auf Sendung gingen, erreichten 0,07 und 0,06 Millionen Fernsehzuschauer. Bei den Werberelevanten wurden jeweils 0,05 Millionen Zuseher gemessen, allerdings konnte man sich über 2,7 und 1,8 Prozent Marktanteil freuen. Das Finale der ersten Staffel, das an Halloween lief, erzielte 0,07 Millionen Zuschauer. Mit 0,07 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr man 2,2 Prozent Marktanteil ein.Die erste Staffel erreichte im Durchschnitt 1,5 Prozent Marktanteil, die zweite Runde konnte an diese Werte überhaupt nicht anknüpfen – das mag auch an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gelegen haben, die im Gegenprogramm lief. Der durchschnittliche Marktanteil sackte auf 0,9 Prozent ab. Besonders bitter ist die Tatsache, dass die Anime-Serie gerade an einem spielfreien Tag besonders schlecht performte: Am 7. Dezember waren nur 0,01 und 0,00 Millionen Zuschauer ab drei Jahren dabei, die Serie verbuchte 0,3 und 0,0 Prozent Marktanteil. Als Deutschland aus der Vorrunde ausschied, verbuchte die Serie wenigstens 0,8 und 0,4 Prozent.Die Wiederholung von «Kuroko's Basketball» war für ProSieben Maxx kein Erfolg. Mit der 75-teiligen Fernsehserie lockte man nur 0,04 Millionen Fernsehzuschauer vor die Fernsehschirme. Der Marktanteil belief sich auf schlechte 0,3 Prozent. Mit 0,03 Millionen 14- bis 49-Jährige war man ebenfalls nicht besonders stark, der Marktanteil von 1,1 Prozent lag deutlich unter der sonstigen Sendernorm.