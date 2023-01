Zwei Frauen stoßen «Wednesday» vom Thron

US-Fernsehen

Die zweite Staffel von «Ginny & Georgia» führte zum schnellen Sieg.

Staffel zwei des Netflix-Dramaslandete mit 180,47 Millionen Sehstunden auf Platz eins der englischsprachigen TV-Liste bei Netflix und war damit in der Woche vom 2. bis 8. Januar der meistgesehene Titel auf dem Streamer. Das ist eine beeindruckende Eröffnungszahl für die Serie. Das würde bedeuten, dass die Eröffnungszahlen von «Ginny & Georgia» die von Staffel drei von «Emily in Paris», «The Watcher» und Staffel fünf von «Cobra Kai» übertreffen. Zum Vergleich: Ryan Murphys «Monster» verzeichnete in seiner ersten Woche 196,2 Millionen Zuschauer und Staffel zwei von «Bridgerton» 193,02 Millionen.Auf der Filmseite brichtweiterhin Rekorde. Nachdem er in der letzten Woche mit 209,4 Millionen Stunden auf Platz neun der Netflix-Liste der beliebtesten Filme eingestiegen war, konnte Rian Johnsons Krimi in der dritten Woche seiner Verfügbarkeit weitere 44,32 Millionen Sehstunden verbuchen, was ihn auf Platz eins der englischsprachigen Filme und auf Platz fünf der Liste der beliebtesten Filme mit 253,72 Millionen Sehstunden brachte.ist mit 81,34 Millionen Sehstunden auf Platz drei der Charts gefallen – ein deutlicher Rückgang gegenüber den 103,96 Millionen der Vorwoche. Die Reihe, deren Cast von Jenna Ortega angeführt wird, beendete damit ihre sechswöchige Serie auf Platz eins. Dennoch ist es eine solide Performance-Woche für die Serie und es ist sicher, dass «Wednesday» in den nächsten Wochen in den Top10 von Netflix bleiben wird.