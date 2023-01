«The Walking Dead: Dead City» startet im Juni

US-Fernsehen

AMC hat neue Termine für seine jüngsten Projekte vorgestellt.

«The Walking Dead» lebt bei AMC weiter. Der Kabelsender hat einen Zeitplan für die Premiere seiner drei kommenden Spin-off-Serien aus dem Zombie-Apokalypse-Universum bekannt gegeben, in denen jeweils die Hauptdarsteller aus der nun beendeten Mutterserie zurückkehren.Den Anfang machtmit Lauren Cohan und Jeffrey Dean Morgan in den Hauptrollen, das im Juni Premiere feiert. Zuvor hatte AMC bei einem Panel auf der New York Comic Con im Oktober angekündigt, dass die Serie im April erscheinen würde, ohne jedoch ein Datum zu nennen. Ein offizielles Datum und eine Uhrzeit für die Premiere werden später bekannt gegeben.Außerdem hat AMC bekannt gegeben, dass das mit Spannung erwartete-Spin-off mit Norman Reedus in der Hauptrolle noch in diesem Jahr erscheinen wird, nach dem Start von «Dead City». Das möglicherweise noch mehr erwartete, unbetitelte «TWD»-Spin-off mit Andrew Lincoln und Danai Gurira, die als die beliebten Charaktere Rick Grimes und Michonne zurückkehren, soll nun noch in diesem Jahr in Produktion gehen und 2024 Premiere haben.