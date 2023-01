Prinz Harrys «60 Minutes»-Auftritt erreicht 11,2 Millionen

US-Fernsehen

Damit verzeichnet die einstündige Nachrichtensendung den besten Wert seit Jahren.

Das sonntägliche-Interview von Prinz Harry mit Anderson Cooper bescherte dem CBS-Nachrichtenmagazin mit 11,2 Millionen Gesamtzuschauern ein Saison-Hoch, wie aus den zeitzonenbereinigten Live+Same-Day-Daten von Nielsen hervorgeht. Diese Einschaltquote liegt über den 10,52 Millionen Zuschauern, die die Medien am Montag für das Gespräch meldeten, gemäß den frühesten verfügbaren Nielsen-Daten. Allein diese erste Zahl lag 16 Prozent über dem bisherigen Durchschnitt der Zuschauerzahlen von «60 Minutes» und machte die Folge zur drittmeistgesehenen der aktuellen Staffel.Der Anstieg der Gesamtzuschauerzahl, den Prinz Harrys «60 Minutes» in der endgültigen Nielsen-Zählung erhielt, macht sie zur meistgesehenen Folge. Den bisherigen Saisonhöchstwert erreichte die Folge vom 16. Oktober, in der Interviews mit den Familien der in einem Massengrab in der Ukraine gefundenen Opfer und ein Interview mit College-Football-Trainer Deion Sanders gezeigt wurden, die in der Endauswertung 10,7 Millionen Zuschauer erreichte.Die «60 Minutes»-Sendung vom Sonntag, in der Cooper Prinz Harry in seinem ersten Gespräch im amerikanischen Fernsehen interviewte, bevor seine Memoiren "Spare" am Dienstag veröffentlicht wurden, war die beste Sendung der Woche zur Hauptsendezeit, die nicht aus dem Sportbereich stammte.