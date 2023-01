«Fear the Walking Dead» endet

US-Fernsehen

Der Fernsehsender macht nach der achten Staffel Schluss.

AMC gab im Rahmen seiner Präsentation auf der Television Critics Association Winter Press Tour bekannt, dass die achte Staffel vondas Ende sein wird. Darüber hinaus machte AMC öffentlich, dass die letzte Staffel aus zwölf Episoden bestehen wird, die in zwei Blöcken von je sechs Episoden ausgestrahlt werden. Der erste Block wird am 14. Mai um 21.00 Uhr auf AMC und AMC+ ausgestrahlt. Der zweite Block wird später in diesem Jahr zu sehen sein.Die Ankündigung, dass «Fear the Walking Dead» enden wird, war Teil einer größeren Ankündigung, die sich auf das «Walking Dead»-Universum bezog, wobei AMC auch die Premierentermine für die Spin-off-Serienmit Lauren Cohan und Jeffrey Dean Morgan in den Hauptrollen undmit Norman Reedus in der Hauptrolle festlegte. Außerdem gab es ein Update zur Produktion der limitierten Serie über Rick und Michonne mit Andrew Lincoln und Danai Gurira in den Hauptrollen."Es ist ein wirklich aufregendes Jahr für das «The Walking Dead»-Universum, da wir mit «Fear the Walking Dead» eine epische Reise abschließen, die zu einer der erfolgreichsten Serien in der Geschichte des Kabelfernsehens wurde", sagte Dan McDermott, Präsident von Entertainment und AMC Studios bei AMC Networks. "Und jetzt sind wir bereit für die nächste Generation des Franchise – zwei neue und mit Spannung erwartete Serien mit den geliebten Charakteren von Maggie, Negan und Daryl. Gleichzeitig beginnen wir mit der Produktion des nächsten Kapitels von Ricks und Michonnes unvergesslicher Liebesgeschichte, die wir nächstes Jahr erzählen wollen. Diese nächste Phase unserer geliebten «Walking Dead»-Franchise verspricht, die treuen Zuschauer zu fesseln und zu begeistern. Neue und alte Fans werden es lieben, Zombies zu sehen, die über die Brooklyn Bridge, unter dem Eiffelturm, im Louvre und an dutzenden weiteren exotischen und ikonischen Orten im ganzen Land und auf der ganzen Welt herumlaufen."