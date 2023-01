Zweiter Teil des «GZSZ»-Spin-Offs «Leon» lässt etwas nach

Quotennews

Im Jahr zuvor war das Interesse am ersten Teil noch größer, dennoch sicherte sich RTL zufriedenstellende Resultate.



Gestern folgte bei RTL der zweite Film des «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Spin-Offs. Inplanen Leon und Sarah ihr Hochzeit, als unangekündigt Sarahs vor 30 Jahren verschwundener Bruder vor der Tür steht. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Sarahs Schauspielerin, Susan Sideropoulos, nach über zehn Jahren zu der beliebten Serie zurückkommen wird.Der erste Teil des Spin-Offs «Glaub nicht alles, was du siehst» war im Februar 2022 ausgestrahlt worden und hatte damals 2,14 Millionen Fernsehende überzeugt, was einem passablen Marktanteil von 7,7 Prozent entsprach. Die 0,75 Millionen Umworbenen waren bei einer knapp unterdurchschnittlichen Quote von 11,8 Prozent gelandet. Den zweiten Teil wollten sich nun 1,74 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, was dem Sender einen soliden Marktanteil von 6,7 Prozent einbrachte. Die 0,56 Millionen Jüngeren landeten mit 10,1 Prozent Marktanteil genau im Senderschnitt.Bei RTLZWEI startete zur Primetime die Dokusoapin die zweite Staffel. Insgesamt schalteten 0,67 Millionen Interessenten ein, was für ein gutes Resultat von 2,6 Prozent reichte. Auch die 0,26 Millionen Werberelevanten schoben sich mit 4,8 Prozent Marktanteil knapp über den Senderschnitt. Im Anschluss setzt der Sender noch auf eine Ausgabe vonund erhöhte die Quote bei einem Publikum von 0,48 Millionen Menschen auf starke 3,4 Prozent. Auch bei den 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren nun hohe 5,4 Prozent Marktanteil möglich.