Gelungener Auftakt für die siebte Runde von «Das große Promibacken»

Quotennews

Auch wenn das Interesse geringer war als noch im Vorjahr, sicherte sich Sat.1 zum Auftakt überzeugende Quoten.



startete gestern in Sat.1 bereits in die siebte Staffel. In diesem Jahr wollen Philipp Boy, Jochen Schropp, Caroline Beil, Kai Schuhmann, Joey Heindle, Gerit Kling, Nicole Jäger und Sabrina Mockenhaupt ihre Backkünste unter Beweis stellen. Zu Beginn durfte jeder als Warm-up sein persönliches Lieblingsrezept vorstellen. In der technischen Prüfung mussten süße Omeletten aus fluffigem Biskuit gezaubert werden, bevor eine gebackene Visitenkarte in Form einer 3D- oder Motiv-Torte entstehen sollte.Im Jahr zuvor hatten sich 2,02 Millionen Fernsehende für den Staffelauftakt interessiert, was einem hohen Marktanteil von 7,6 Prozent entsprach. Die 0,75 Millionen Jüngeren landeten bei einer Quote von 11,0 Prozent. Gestern fanden sich für den Start 1,62 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm ein. Auch wenn man nicht mit den Vorjahreswerten mithalten konnte, standen dennoch überzeugende 6,6 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Auch die 0,53 Millionen Umworbenen fuhren eine starke Sehbeteiligung von 10,3 Prozent ein. Damit lief es deutlich besser als beim Weihnachtsspecial Mitte Dezember, wo nur akzeptable Marktanteile von 3,7 sowie 4,9 Prozent gemessen wurden.Im Anschluss stellte Sonya Kraus im Rahmen einer neuen Folge vonihr Lieblingsrezept vor. Ab 22.50 Uhr blieben somit noch 0,69 Millionen Interessenten auf dem Sender. Damit sorgte Sat.1 weiterhin für ein solides Resultat von 5,1 Prozent. Weniger Aufmerksamkeit erhielt das Format in der Zielgruppe, die sich nun deutlich auf 0,13 Millionen Werberelevante verkleinert hatte. Hier kam man nicht mehr über eine maue Quote von 4,6 Prozent hinaus.