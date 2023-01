Sope Dirisu spielt bei «Slow Horses» mit

US-Fernsehen

Für die dritte Staffel hat Apple den Schauspieler von «Gangs of London» engagiert.

«Gangs of London»-Star Ṣọpẹ Dirisu hat sich der dritten Staffel der britischen Apple-TV+-Spionageserieals Ex-Sicherheitsboss angeschlossen. Dirisu wird in der Serie, die auf den "Slow Horses"-Büchern des Bestsellerautors Mick Herron basiert, Sean Donovan, den ehemaligen Sicherheitschef der britischen Botschaft in Istanbul, spielen.In «Slow Horses» erweckt Gary Oldman Herrons schlampigen Anti-Helden Jackson Lamb zum Leben, der eine Bande unangepasster MI5-Agenten anführt, die nach Slough House degradiert wurden, nachdem sie karrierebeendende Fehler gemacht haben. In Staffel drei wird das Team seine Differenzen überwinden und zusammenarbeiten müssen, als eines seiner Mitglieder von einem abtrünnigen Agenten entführt wird.Im dritten Teil von Herrons literarischer Reihe mit dem Titel "Real Tigers" wird Donovan auch eine romantische Beziehung zu einer der Hauptfiguren haben, obwohl nicht bekannt ist, wie eng die Verfilmung an die Bücher angelehnt sein wird. Neben Oldman gehören Jonathan Pryce, Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung und Freddie Fox zur Besetzung.