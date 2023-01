RTL startet Präventionsshow mit Dieter Könnes

TV-News

In «Achtung Verbrechen!» sollen Experten Tipps für mehr Sicherheit durch Prävention geben. Außerdem ist eine neue Ausgabe von «Jauch gegen…» geplant. Diesmal quizzt er gegen den «Let’s Dance»-Cast.

Seit weit über 50 Jahren hilft das ZDF mit der Sendungechte Verbrechen aufzuklären und über aktuelle Gefahrensituationen aufmerksam zu machen. Nach wie vor ist der Mainzer Sender mit dem Format, das Rudi Cerne seit 21 Jahren moderiert, höchst erfolgreich. Nun möchte auch RTL etwas vom Kuchen abhaben und hat für den 9. Februar den Start der Crime-Sendungangekündigt. Der Name erinnert an ein weiteres ZDF-Format: «Vorsicht Falle!», das ebenfalls in den 60er Jahren ins Leben gerufen wurde.Bei RTL ist aber anders, dass es sich hierbei um eine Live-Sendung handelt, die von «stern TV am Sonntag»-Moderator Dieter Könnes präsentiert wird. RTL beschreibt die Sendung als „Präventionsshow, in der wahre Betrugsfälle mit nachgestellten Filmszenen und enthüllenden Reportagen genau unter die Lupe genommen werden“. Die Bandbreite der Verbrechen reicht von Schockanrufen, über dubiose Autohändler und falsche Handwerker. Ein Kriminalitätsradar zeigt auf, wo in Deutschland aktuell betrogen wird. Außerdem sollen Experten, unter anderem Rechtsanwalt Alexander Stevens und Kriminaldirektor Harald Schmidt, Tipps für mehr Sicherheit durch Prävention geben. Geplant sind zwei Ausgaben jeweils am Donnerstagabend.Im weiteren Verlauf des 9. Februars hat RTL zudem ein neuesproduziert, das sich um den deutschlandweit bekannt gewordenen Lotto-Millionär Kürsat Yildirim, besser bekannt als „Chico“, dreht. «stern TV» hat ihn über mehrere Wochen begleitet.Außerdem darf Günther Jauch einmal mehr die Primetime des Kölner Senders füllen. Am Sonntag, 5. Februar, ist eine neue Ausgabe vongeplant, die von Oliver Pocher moderiert wird. Gegner des «Wer wird Millionär?»-Moderators ist diesmal der Cast von. Mit dabei sind die Juroren Joachim Llambi, Motsi Mabuse, Jorge González, Moderatorin Victoria Swarovski, die Profitänzer Massimo Sinató und Kathrin Menzinger sowie der amtierende Dancing Star René Casselly. Außerdem ist Jan Köppen mit von der Partie, der bei der Aufzeichnung kurzfristig für den erkrankten «Let’s Dance»-Moderator Daniel Hartwich eingesprungen war. Die neue Staffel der Tanzshow beginnt wenige Tage später am 17. Februar mit der Kennenlern-Show «Wer tanzt mit wem?».