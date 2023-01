RTL greift auf Dschungel-Ersatzkandidatin zurück

TV-News

Die Visagistin Djamila Rowe zieht mit elf anderen Dschungelcamperin ins australische Lager ein. Martin Semmelrogge fehlt aktuell im Aufgebot noch.

Martin Semmelrogge gibt dieser Tage Rätsel auf, denn eigentlich sollte er an der RTL-Showteilnehmen, doch aufgrund „produktionstechnischer Gründe“, wie es seitens RTL heißt, befindet sich der Schauspieler noch nicht in Australien, wo das Dschungelcamp am morgigen Freitag beginnt. Der Kölner Sender möchte „zum jetzigen Zeitpunkt und bis auf weiteres keine weiteren Informationen“ rausgeben, wie man am Donnerstag mitteilte. Ein Update soll es erst in der Staffelpremiere ab 21:30 Uhr geben, wenn Sonja Zietlow gemeinsam mit Neu-Moderator Jan Köppen die Zuschauer im Camp begrüßen.Die Teilnehmer befinden sich schon jetzt auf dem Weg dorthin. Mit dabei sind Cecilia Asoro, Jolina Mennen, Tessa Bergmeier, Verena Kerth, Jana Pallaske, Claudia Effenberg, Gigi Birofio, Cosimo Citiolo, Papis Loveday, Lucas Cordalis und Markus Mörl sowie Djamila Rowe, die als Ersatzkandidatin mit nach Australien gereist war und nun unverhofft zu ihrem Einsatz kommt. Rowe wurde durch eine angebliche Affäre mit dem damaligen Schweizer Botschafter Thomas Borer in Deutschland bekannt. Daraus entstand ein landesweites Medienecho und es ergaben sich Auftritte in TV-Sendungen wie «Die Alm», «Big Brother» und «TV total». 2017 war sie in der Datingshow «Adam sucht Eva» zu sehen. Darüber hinaus nahm sie 2021 an der Corona-bedingten Ersatzshow «Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow» teil, die in Köln als Tiny-House-Version produziert wurde und nicht mit dem Erfolg des Originals mithalten konnte. Damals wurde Rowe Zweite hinter Filip Pavlović.„Ich glaube, das soll einfach alles so sein“, erklärte die gelernte Visagistin vor ihrem Einzug. „Ich kämpfe seit zehn Jahren dafür, bei diesem Format dabei zu sein. Für mich ist das einfach die Bestätigung, dass wenn man an etwas ganz fest glaubt und immer weiter dafür kämpft, man am Ende sein Ziel erreicht. Mein Vorteil ist natürlich, dass vor zwei Jahren in der Show in Deutschland den zweiten Platz belegt habe. Da habe ich es geschafft, dass viele Skeptiker und viele, die mich vorher überhaupt nicht gemocht haben, von mir ein anderes Bild bekommen haben. Das war eine echte Rehabilitierung im deutschen Fernsehen für mich. Jetzt mache ich den nächsten Schritt. Jetzt wird es größer, stärker und härter. Diesen Schritt will ich unbedingt gehen – ich will ihn sehr weit gehen. Ich bin voller Energie und Tatendrang!“ Rowe nimmt Lipgloss und ein Kissen als Luxusartikel in das Dschungelabenteuer mit.