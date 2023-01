Linda Zervakis verpasst «ZOL»-Rückkehr

TV-News

Aufgrund eines Hordeolums am Auge kann die Moderatorin am heutigen Abend nicht das Live-Journal moderieren. Matthias Opdenhövel muss die Sendung im Alleingang stemmen.

Gute Besserung, liebe ⁦@lindazervakis!⁩ Wir freuen uns auf dich nächste Woche bei #ZOL. Heute Abend begrüßt euch @MOpdenhoevel aus dem Studio. https://t.co/GSXxJTS3as pic.twitter.com/kOWOdzoazU — ProSieben (@ProSieben) January 11, 2023

Seit Mitte November pausiert das ProSieben-Journal, doch am heutigen Abend kehrt die Sendung aus dem Winter-WM-Schlaf zurück. Moderatorin Linda Zervakis wird die erste von 21 geplanten Ausgaben aber verpassen, wie sie Mittwochvormittag via Instagram verkündete. Der Grund: Ihr Auge hat sich entzündet, sie spricht von einem „Gerstenkorn“, das sich zu einem „Hagelkorn“ entwickelt habe und ihr immer noch zu schaffen mache. Daher muss ihr Co-Moderator Matthias Opdenhövel die heutige Sendung ab 21:25 Uhr allein präsentieren.Die erste Ausgabe des Jahres dreht sich um Prinz Harry, der seit Tagen mit seiner Autobioagrafie die Boulevard-Schlagzeilen dominiert. «ZOL» möchte die Fragen beantworten, was die skandalträchtigen Enthüllungen auf sich haben und mit welchen Konsequenzen der "Reserveprinz" nun rechnen muss. Außerdem ist in der 40-minütigen Sendung Scooter-Frontman H.P. Baxxter im Studio zu Gast. Darüber hinaus berichtet Lea Freist aus dem von Aktivist en besetzten Braunkohledorf Lützerath, dessen Räumung durch die Polizei am Morgen begonnen hat.Bei «Zervakis & Opdenhövel. Live.», das seit dem Start im September 2021 mit argen Quotenproblemen zu kämpfen hatte, zeigte die Tendenz vor der Winterpause zuletzt nach oben. Die bislang letzte Sendung reichte mit 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gar an den ProSieben-Senderschnitt heran.