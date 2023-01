Alle Jahre wieder: «Werner» fährt bei Nitro vor

TV-News

Anfang Februar zeigt der Männersender die Filme «Werner – Beinhart» und «Werner – Das muss kesseln». Auch RTLup holt Zweitverwertungen ins Programm.

Bis ins Jahr 2016 besaß die ProSiebenSat.1-Sendergruppe die Ausstrahlungsrechte der Comicverfilmungen von Werner. Auch RTLZWEI setzte im Laufe der Jahre häufiger auf Geschichten von Rötger „Brösel“ Feldmann. Seit 2019 wechselte der Stoff zu RTL Deutschland, seitdem zeigt der Spartensender Nitro regelmäßig die Zeichentrick-Filme – so auch in diesem Jahr. Wie seit 2020 werden im Februar die Filmeundgesendet.Der erste Film der Franchise wird am 7. Februar um 20:15 Uhr gezeigt. In den vergangenen Jahren führte die Ausstrahlung stets zu guten Quoten-Ergebnissen in der Zielgruppe. 2022 fuhr Nitro 2,8 Prozent Marktanteil ein, ein überdurchschnittlicher Wert für den Männersender. Im Anschluss an «Beinhart» zeigt Nitro ab 21:55 Uhr wie gewohnt die eigenproduzierte Doku, ehe am Folgetag um 20:15 Uhr «Werner – Das muss kesseln» dem Publikum serviert wird. Auch dieser Titel sorgte zuletzt für gute Marktanteile.Unterdessen hat auch RTLup ein wiederkehrendes Format angekündigt: Die Docutainment-Reihewird ab dem 5. Februar immer sonntags in Doppelfolgen das Nachmittagsprogramm ab 14:10 Uhr füllen. Die Premiere erfolgte im vergangenen Oktober noch im Abendprogramm ab 22:00 Uhr. Die Doku-Reihe taucht ein in das Leben außergewöhnlicher Frauen, die ihren Alltag zwischen Reeperbahn und Hafen verbringen. RTLup verspricht „einen Blick auf Hamburg und seine Bewohnerinnen, wie ihn der Zuschauer noch nie gesehen hat“.