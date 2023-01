«Ein starkes Team» gewinnt den Samstag

Quotennews

Kein Dschungel oder «DSDS» - die Reichweiten-Krone im Gesamten setzt sich das ZDF mit «Ein starkes Team» auf.

Während sich in Köln über starke Zahlen beiundgefreut wird und in München die «NFL»-Playoffs bei «ran Football» beginnen, läuft im öffentlich-rechtlichen Sektor alles wie gewohnt. Das ZDF bringt zur Samstags-Primetime miteinen neuen TV-Krimi, stolze 6,95 Millionen wollen zuschauen. Deutlich holt sich das ZDF mit die beste Reichweite des Tages, der Marktanteil des Krimis positioniert sich bei starken 25,8 Prozent.Weniger relevant für die öffentlich-rechtlichen Sender und dennoch zu erwähnen ist die Leistung der 14- bis 49-Jährigen. Hier holten Garber und Wachow ordentliche 0,47 Millionen Zuschauer und damit 8,6 Prozent nach Mainz. Die direkte Primetime-Konkurrenz im Ersten konnte hier nicht mithalten, war aber besser bei den Jungen.holte abendfüllend 5,05 Millionen und 0,62 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 20,2 und 11,2 Prozent. Das Stichwort an dieser Stelle ist jedoch "abendfüllend", denn während im ZDF schon aufgeschaltet wurde, lief das Programm im Ersten noch.Und da fiel das ZDF dann auch hinter das Erste. «Der Alte» holte ab 21:45 "nur" noch 4,33 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab, der Marktanteil sank auf 16,9 Prozent. Die jüngeren Fernsehzuschauer blockierte noch 4,7 Prozent bei 0,28 Millionen Zuschauern. Um 22:45 Uhr, als im Ersten noch immer «Der große Schlagerabschied» lief, landete das «heute journal» inklusive «Wetter» bei 2,66 Millionen Zuschauern und 11,7 Prozent Marktanteil. Die Jüngeren steigerten sich leicht auf 0,3 Millionen und damit 5,4 Prozent am Markt. Die Spitze gehört also dem Zweiten, das Erste hat jedoch den längeren Atem, zumindest gestern.