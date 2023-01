Wie geht es mit der Finanzierung von PBS weiter?

US-Fernsehen

Der öffentlich-rechtliche Kanal macht sich über das republikanisch geführte Repräsentantenhaus Sorgen.

Wann immer es einen Wechsel im Kongress gibt, wissen die öffentlich-rechtlichen Sender, dass es an der Zeit ist, ihre Argumente erneut vorzubringen, und die Präsidentin und CEO von PBS, Paula Kerger, erzählt Reportern, dass dies etwas ist, worüber sie wieder einmal nachdenkt, da eine neue republikanisch geführte Mehrheit das Repräsentantenhaus übernimmt.Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens läuft eigentlich über die Corporation for Public Broadcasting, und diese Bundesmittel gehen direkt an die lokalen Sender. Aber, wie Kerger am Montag auf der Pressetour der Television Critics Assn. gegenüber Reportern erklärte, "jedes Mal, wenn es einen Wechsel im Kongress gibt, versuchen wir uns vorzustellen, welche Gespräche stattfinden werden... Der größte Teil dieser Mittel geht direkt an die Sender und kommt Menschen im ganzen Land und Bezirken zugute, die sowohl demokratische als auch republikanische Vertreter oder Sender haben. Ich denke, wir leisten hervorragende Arbeit, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass die Gesetzgeber verstehen, welche Auswirkungen diese Mittel für ihre Sender haben."Für einige Sender, vor allem für kleinere, ist der Prozentsatz ihres Betriebsbudgets, der von der Regierung kommt, beträchtlich. Für sie wäre es also eine existenzielle Krise, wenn diese Finanzierung deutlich zurückgehen oder gar verschwinden würde. Sie wissen also, dass die Abgeordneten sehr wohl darauf achten, was in ihren eigenen Bezirken passiert. Viele der Gespräche finden also auf dieser Ebene statt. Es gibt eine Reihe neuer Kongressabgeordneter in dieser neuen Klasse, und deshalb ist es eine große Priorität, sicherzustellen, dass sie über die Arbeit, die in ihren Bezirken geleistet wird, informiert sind."