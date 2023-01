Dschungelcamp auch an Tag vier mit über 30 Prozent

Quotennews

Dank «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» stellte «RTL Direkt» einen Allzeit-Rekord ein.

Seit Freitag richten sich die Blicke der Boulevardpresse und Millionen Zuschauer nach Australien, denn RTL produziert die 16. Staffel. Die ersten drei Ausgaben überzeugten auf dem Quotenmarkt mit 37,3, 32,9 und 30,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Am vierten Tag stoppte man den drohenden Fall unter die 30-Prozent-Marke und generierte ab 22:15 Uhr mit 1,22 Millionen werberelevanten Sehern 33,9 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten 3,29 Millionen Menschen ein – in etwa genauso viele wie am Sonntagabend – und bescherten dem Kölner Sender fabelhafte 20,8 Prozent.Um 23:11 Uhr schob RTL derweil ein zehnminütigesein, das 3,10 Millionen Zuschauer sahen. Die Marktanteile blieben nahezu konstant bei 20,8 und 33,2 Prozent. Nie schaffte eine Ausgabe der Nachrichtensendung eine höhere Zielgruppe-Quote. Im vergangenen Januar wurden ebenfalls 33,2 Prozent generiert. Das Dschungelbegleitformatsorgte zwischen 0:10 und 1:05 Uhr für 1,21 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil fiel auf weiterhin sagenhafte 17,6 Prozent. Die Sendung, die live in Köln produziert und von Angela Finger-Erben und Olivia Jones moderiert wird, brachte es auf einen Marktanteil in der Zielgruppe von 26,4 Prozent. Aus der Zielgruppe stammten zu später Stunde noch 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährige.Auch im Vorlauf zum rund dreistündigen Dschungelfieber markierte RTL gute Werte. Günther Jauch sorgte mit der Quizsendungfür ein 3,69-millionenköpfiges Publikum. Offenbar hatte das Folgeprogramm auf den RTL-Klassiker, denn im Vergleich zur Vorwoche, als 3,33 Millionen registriert wurden, bedeute dies eine Steigerung um 0,36 Millionen. Der Marktanteil sank hauchzart auf 13,4 Prozent. In der Zielgruppe wies die AGF 0,93 Millionen junge Zuschauer und starke 16,2 Prozent aus.