MGM+-Chef spricht über das Rebranding

US-Fernsehen

Der neue Name ist nur ein Teil in die Amazon-Integration.

Während Epix nun in MGM+ umgewandelt wurde, bereitet sich der Leiter des Unternehmens darauf vor, unter der Eigentümerschaft von Amazon ein erweitertes Angebot an Originalsendungen zu liefern. Das Rebranding des Dienstes, der im Oktober 2009 (als Joint Venture zwischen MGM, Paramount Pictures und Lionsgate) sein Debüt feierte, fällt mit der Premiere der dritten Staffel von «Godfather of Harlem» zusammen, die zu einem der Markenzeichen von MGM+ geworden ist. Darüber hinaus plant MGM+-Chef Michael Wright, das Volumen des Streamers auf mindestens acht Originalserien pro Jahr zu erhöhen.Letzte Woche enthüllte Wright während der MGM+-Sitzung auf der Television Critics Assn. Pressetour eine Entwicklungsliste, die eine Adaption des MGM-Films «Hoodlum» von Chris Brancato (der auch hinter «Godfather of Harlem» steht), eine Umsetzung des Romans «The Emperor of Ocean Park» von John Wells Prods., die postapokalyptischen Thriller «Earth Abides» und «Ark», die beide auf gleichnamigen Büchern basieren, sowie die Komödie «American Classic» mit Kevin Kline und Jon Tenney in den Hauptrollen."Für die meisten Verbraucher basiert die Entscheidung, ein Abonnement abzuschließen oder nicht, auf Quantität, Qualität und Wert", sagt Wright, der zuvor als Programmdirektor bei CBS und Turner tätig war und als CEO von Steven Spielbergs Amblin Partners fungierte. "Wir haben mehr Pay-One-Filme als viele andere Premiums. Die Leute wissen gar nicht, wie viele Originalserien den Dienst inzwischen bevölkern. Und es ist eine neue und noch robustere Bibliothek mit vielen MGM-Klassikern, aber auch anderen Studiofilmen... Sie kennen MGM, Sie lieben MGM. Was für ein Geschenk, dass wir diesen Namen haben, aber wir haben immer noch die Verpflichtung, Sie mit unseren Geschichten zu überraschen, auch im Kontext dieser Marke, die wir versuchen, zu liefern."