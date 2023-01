Meryl Streep spielt bei «Only Murders in the Building» mit

US-Fernsehen

Die Oscar-Preisträgerin wird in der dritten Staffel ebenfalls mitwirken. Noch ist unklar, welche Rolle sie haben wird.

Meryl Streep hat sich dem Cast der dritten Staffel vonbei Hulu angeschlossen. Die Ankündigung wurde von Serienstar Selena Gomez in einem auf Instagram geposteten Video gemacht, das unten zu sehen ist. Es ist noch nicht bekannt, ob Streep in einer Gastrolle, einer wiederkehrenden Rolle oder als Stammgast in der Serie auftreten wird.Die Comedy-Drama-Serie handelt von Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) und Mabel Mora (Selena Gomez), Nachbarn in einem Gebäude an der Upper West Side namens Arconia, die sich über ihre Liebe zu True-Crime-Podcasts zusammenschließen und schließlich ihren eigenen Podcast starten, als in ihrer Umgebung mysteriöse Morde geschehen. In Staffel eins deckten sie den Mord an ihrem Mitbewohner Tim Kono (Julian Cihi) auf, und in der zweiten Season taten sie dasselbe für die Vorstandsvorsitzende des Gebäudes, Bunny Folger (Jayne Houdyshell) – während sie versuchten, ihre eigenen Namen reinzuwaschen. Tina Fey spielt ebenfalls mit.In Runde drei werden Charles, Oliver und Mabel weiter daran arbeiten, herauszufinden, wer Ben Glenroy (Paul Rudd) getötet hat. Im Finale von Staffel zwei starb Glenroy auf der Bühne, während er in einem Broadway-Stück gegenüber von Charles und unter der Regie von Oliver auftrat. Martin hat «Only Murders in the Building» gemeinsam mit John Hoffman entwickelt. Martin, Hoffman, Short und Gomez sind neben Dan Fogelman und Jess Rosenthal ausführende Produzenten. 20th Television ist das Studio. In Deutschland ist die Serie bei Disney+ beheimatet.