«Murder by the Book» bekommt einen Pilotfilm

US-Fernsehen

Hinter dem Projekt steht «Good Girls»-Schöpferin Jenna Bans.

NBC hat einen Pilotauftrag fürerteilt, eine Dramaserie mit Künstlerin Retta in der Hauptrolle. Der Pilotfilm wird von Jenna Bans und Bill Krebs geschrieben. In der Serie geht es um eine berühmte Instagram-Rezensentin, die sich von den von ihr rezensierten Krimis inspirieren lässt und zu einer unwahrscheinlichen Detektivin wird, um die schockierenden Wahrheiten über eine exzentrische Küstenstadt aufzudecken.Bei dem Projekt arbeitet Retta mit Jenna Bans und Bill Krebs sowie mit NBC zusammen. Retta spielte die Hauptrolle in der NBC-Krimi-Comedy-Drama-Serie «Good Girls», die von Bans entwickelt wurde. Krebs fungierte als Autor und ausführender Produzent. «Good Girls» lief vier Staffeln lang von 2018 bis 2021.«Murder by the Book» stammt von Universal Television und Bans' Prouduktionsfirma Minnesota Logging Company. Bans ist zusammen mit Bill Krebs ausführende Produzentin und Autorin, während Retta und Casey Kyber als nicht-schreibende ausführende Produzenten fungieren.