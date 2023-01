«Public Defenders»: Eddie Quintana ist dabei

US-Fernsehen

Der Fernsehsender ABC hat einen Pilotfilm bestellt.

ABC hat einen Pilotauftrag für Eddie Quintanas Single-Camera-Comedyerteilt. "Vier unerfahrene Pflichtverteidiger, die bis zum Hals in Schulden stecken, arbeiten unermüdlich daran, ihre Mandanten vor dem Gefängnis zu bewahren. Auf dem Weg dorthin müssen sie sich aufeinander verlassen, um mit ihren ersten Verteidigern, dem absurden Gerichtssystem und dem Kopierer, der immer klemmt, zurechtzukommen", heißt es in der Beschreibung der Serie, die ABC veröffentlicht hat.Quintana ist der Autor und ausführende Produzent des Pilotfilms, der damit bereits dessen zweiter Pilotfilm ist, den ABC in den letzten beiden Saisons bestellt hat. Sein Pilotfilm «Grace» erhielt letztes Jahr einen Auftrag für eine Pilotfolge mit bestimmten Schauspielern. McG, Mary Viola und Corey Marsh von Wonderland Sound and Vision werden ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren. 20th Television ist das Studio.Quintana war zuletzt als Produzentin an der ABC-Serie «Not Dead Yet» beteiligt, in der Gina Rodriguez die Rolle der Nell Serrano spielt, einer pleitegegangenen und seit kurzem alleinstehenden Journalistin, deren Karriere als Verfasserin von Todesanzeigen dazu führt, dass sie die Toten, über die sie schreibt, zu sehen beginnt. Wonderland und 20th TV produzieren auch diese Serie.