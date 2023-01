«Headliners»-Reihe für CBS geplant

US-Fernsehen

Rachel Nichols entwickelt eine Interviewserie für Showtime und Paramount.

Die erfahrene Sportjournalistin Rachel Nichols wird als Mitarbeiterin für die allgemeine Basketball-Berichterstattung von CBS arbeiten. Der Sender überträgt keine NBA-Spiele. Allerdings teilen sich CBS und Warner Bros. Discovery Sports die Rechte an der March Madness der Männer bis 2032. Nichols wird bei CBS andere Möglichkeiten finden, um ihre Erkenntnisse und Analysen weiterzugeben.Dieser Auftrag ist nur ein Punkt auf der vollen Tanzkarte von Nichols. Sie entwickelt auch zwei Nachrichtenserien für Showtime und Paramount-Plattformen – alle Unterhaltungsmarken haben mit Paramount Global einen gemeinsamen Mutterkonzern. Eines der in der Entwicklung befindlichen Projekte mit dem Titelist eine Interviewserie, die einige der einflussreichsten Persönlichkeiten aus Sport und Unterhaltung vorstellen wird.Nichols wird auch eine Rolle im Podcast-Programm von Showtime spielen, das von Matt Barnes und Stephen Jacksons Serie «All the Smoke» angeführt wird. Diese Woche beginnt Nichols mit der Moderation der Podcast-Serie «What's Burnin'». In der ersten Sendung am Mittwoch werden Barnes und Paul Pierce, ehemaliger NBA-Champion und MVP der NBA-Finals, zu Wort kommen. Barnes ist ebenfalls ein NBA-Champion und hat mit Steph Curry und den Golden State Warriors einen Ring gewonnen. Der Podcast wird sich abseits der Nachrichten auf die jüngsten Spiele und Ereignisse konzentrieren.