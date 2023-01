«Aktenzeichen XYungelöst» zeigt sich stärker als zuletzt

Quotennews

Während das Programm beim Publikum punktete, tat sich die Miniserie, welche gestern im Ersten gestartet war, zunehmend schwer.



Weitere fünf ungeklärte Fälle wurden gestern beivorgestellt, denn die Ermittler hoffen noch immer auf neue Zeugenaussagen. Bei einem der Fälle verschafften sich Unbekannte mit Sprengstoff Zugang zu einem Einkaufszentrum und wollten dort den Tresor einer Bankfiliale knacken. Anfang Dezember hatten 4,95 Millionen Zuschauer für die letzte Ausgabe eingeschalten und hohe 18,8 Prozent Marktanteil eingefahren. Die 0,96 Millionen Jüngeren waren zudem bei einer hervorragenden Quote von 16,6 Prozent gelandet.Gestern übertraf das ZDF auf dem Gesamtmarkt dieses letzte Resultat und zeigte sich mit 5,36 Millionen Fernsehenden so stark wie seit Mitte Oktober nicht mehr. Somit war dem Programm Platz zwei auf der Tagesrangliste hinter der «Tagesschau» sicher. Auch der Marktanteil erhöhte sich folglich auf hohe 20,1 Prozent. In der jüngeren Gruppe fiel das Resultat mit 0,95 Millionen Neugierigen und herausragenden 16,1 Prozent Marktanteil recht ähnlich wie vor einem Monat aus.Am Tag zuvor hatte Das Erste mit der Ausstrahlung der Dramaseriebegonnen. Mit 3,83 sowie 3,73 Millionen Fernsehenden war man hier zunächst auf gute Marktanteile von 14,0 und 14,2 Prozent gekommen. Gestern war die Reichweite mit 3,23 und später 3,03 Millionen Interessenten deutlich kleiner. So rutschte das Format unter den Senderschnitt auf solide Werte von 12,0 sowie 11,5 Prozent. Bei 0,35 und 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen sank die Quote von akzeptablen 6,0 auf maue 5,1 Prozent.