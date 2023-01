Podstars

Der Wirecard-Skandal gehört zu den größten Finanzskandalen der deutschen Geschichte.

Verbrecherjagden bewegen Bücher, Filme und Podcasts. Wenn ein ehemaliges Vorstandsmitglied einer der größten Finanzhäuser Deutschlands zum Täter wird, türmen sich Fragen über Fragen. Es geht um den meistgesuchtesten Verbrecher der Welt: Jan Marsalek. Ihn sucht ein engagiertes Investigativ-Team aus Filmemachern und Journalisten und sie alle bewegt die Antwort auf: Ist dieser Mann ein Betrüger oder täuscht er mit Cleverness und Illusionen?Kurz vor dem entscheidenden Zusammenbruch des Unternehmens floh der Ex-Wirecard-Manager im Sommer 2020 und hinterlässt die um Milliarden betrogene Anleger. Die offenen Fragen beschäftigen die ganze Welt und somit gleicht der Podcast einer Achterbahnfahrt durch eine der kühnsten Finanzskandale der deutschen Geschichte. In diesem Zusammenhang willUnternehmenskonstrukte auflösen, Geheimdienstkomplexe erkennen und kriminelle Verschwörungen aufdecken. Außerdem möchte dieser mehrteilige Podcast herausfinden, wer wirklich hinter der Maske Jan Marsaleks steckt.In der letzten Folge, dem sechsten Teil der Reihe «Chasing Marsalek» steigt die Spannung erneut. Hier bespricht der Podcast das hohe Suchtpotential der Audioreihe. Der Fall Wirecard und die Suche nach dem scheinbar verschollenen Manager Jan Marsalek steigert die Spannung für Zuhörer konstant. Es geht um Behördenversagen, Politiker mit Dreck am Stecken und der originellen Exit-Strategie der Gangster. Professionelle Unterstützung durch die bekannten Kriminalpsychologin Lydia Benecke steigert den Unterhaltungswert und gib Aufschluss über die Absichten der Männer, die Kleinanleger um ihre Pension bringen. Ergänzend meldet sich ein Journalist, der in Marsalek in Moskau verfolgt. Auch Jan Marsalek selbst äußert sich und erklärt die Dinge aus seiner Perspektive.«Chasing Marsalek» ist ein einzigartiges Werk, welches es nur auf RTL+ Podcast zu hören gibt. Den Auftrag für die Produktion dieses Podcasts gibt die Audio Alliance GmbH, eine Produktionsfirma für Audioinhalte. Die erfahrene Autorin, Journalistin und Host Bettina Weiguny setzt sich mit ihrer Kollegin Birgit Haas, Wirtschaftsexpertin, zusammen und äußert sich zur Entstehung dieses einzigartigen Postcasts. Die Beteiligten offenbaren ihre Faszination für «Chasing Marsalek» und Vorgehensweisen bei der Recherche.