«M3GAN»-Sequel beschlossen

Nur zwei Wochen nach Kinostart wurde eine Fortsetzung bestellt.

, eine Fortsetzung von Atomic Monster und Blumhouse‘ kauzigem Thriller, ist offiziell in Arbeit. Universal hat den Kinostart des Films für den 17. Januar 2025 geplant. Drehbuchautorin Akela Cooper kehrt zurück, um die Fortsetzung zu schreiben.Details zum Plot wurden noch nicht bekannt gegeben, aber Allison Williams, deren Charakter dazu beigetragen hat, die chaotische KI-ähnliche Puppe zum Leben zu erwecken, wird in "2.0" wieder dabei sein, ebenso wie M3GANs kleinwüchsige beste Freundin, gespielt von Violet McGraw. Gerard Johnstone führte beim ersten Film Regie, aber ein Regisseur für die Fortsetzung wurde noch nicht bekannt gegeben.«M3GAN», kurz für „Model 3 Generative Android“, kam Anfang Januar in die Kinos und hat bis heute weltweit 91 Millionen Dollar eingespielt. Der Film hat zwölf Millionen Dollar gekostet und spült seinen Geldgebern bereits Geld in die Kassen. Noch bevor «M3GAN» zum neuen It-Girl an den Kinokassen wurde, äußerten die Produzenten Jason Blum und James Wan öffentlich ihren Wunsch, einen weiteren Killerpuppen-Film zu drehen.